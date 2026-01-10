Какой праздник отмечают 10 января по церковному календарю

10 января православные верующие чтят святых Пратулинских мучеников, святого Григория Нисского и реподобного Маркиана В то же время дата обозначена событиями, повлиявшими на политику, культуру и технический прогресс. В разные годы именно 10 января принимали судьбоносные решения и запускали знаковые проекты.

Видео дня

В мире также отмечают День особенных людей. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 10 января

Память святых Пратулинских мучеников

В этот день церковь чтит Пратулинских мучеников – группу греко-католиков из села Пратулин (ныне территория Польши), которые погибли в 1874 году. Они были убиты во время насильственной ликвидации Унийской церкви Российской империей. Крестьяне вышли без оружия, защищая свою святыню и право молиться в собственном обряде. Их смерть стала символом верности вере и сопротивления религиозному принуждению. В 1996 году Пратулинские мученики были провозглашены блаженными.

Память святого Григория Нисского

Также 10 января вспоминают святого Григория Нисского – одного из самых выдающихся христианских богословов IV века. Он был епископом города Нисса и принадлежал к так называемым Каппадокийским отцам Церкви. Григорий известен своими трудами по богословию, философии и толкованию Священного Писания. Он много писал о природе человека, свободе воли и духовном росте. Его учение оказало значительное влияние на формирование христианской мысли.

Память преподобного Маркиана

В церковном календаре в этот день также упоминается преподобный Маркиян – подвижник, который прославился строгой аскетической жизнью. Он отличался смирением, молитвой и служением ближним. Преподобный Маркиян посвятил жизнь духовному совершенствованию и помощи другим, став примером монашеской преданности. Его память напоминает о ценности внутренней дисциплины и духовного труда.

День особенных людей

Это символическое напоминание о ценности каждой личности независимо от ее способностей, состояния здоровья или жизненных обстоятельств. В этот день обращают внимание на уважение, эмпатию и принятие разнообразия в обществе. День особенных людей призван формировать культуру поддержки и человечности.

Знаменательные исторические события 10 января

1863 – в Лондоне открылась первая в мире городская подземная железная дорога: метро с линией длиной около 4 миль и семью станциями.

1920 – на первом заседании Лиги Наций был ратифицирован Версальский договор, официально завершивший Первую мировую войну.

1942 – компания Ford Motor Company начала производство автомобилей модели Jeep.

1946 – в Лондоне, в Центральном зале Вестминстера, состоялось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН с участием представителей 51 страны.

1975 – на советском телевидении записали первую передачу интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?".

1994 – в Брюсселе на встрече стран-членов НАТО был принят проект программы "Партнерство ради мира", к которой Украина присоединилась в 1998 году.

2003 – Северная Корея заявила о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее OBOZ.UA публиковал полный календарь церковных и светских праздников на январь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.