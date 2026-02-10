Какой праздник отмечают 10 февраля: все об этом дне
10 февраля – это дата, в которой удивительным образом соединились духовные традиции, необычные праздники и события, оставившие заметный след в мировой истории. Этот день напоминает не только о церковных подвижниках и важных вехах прошлого, но и о современных инициативах, связанных с безопасностью, окружающей средой и даже гастрономией.
В календаре 10 февраля найдется место и для серьезных размышлений, и для легкого праздничного настроения. Именно в этот день в разных странах мира отмечают несколько международных и неофициальных дат. Рассказываем, какой праздник приходится на 10 февраля, какие события с ним связаны и кого стоит поздравить с именинами.
Праздники в Украине и мире
- День замороженного йогурта
- Всемирный день зернобобовых
- День безопасного Интернета
- Международный день аравийского леопарда
- День домового
Церковный праздник 10 февраля
10 февраля православная церковь чтит память преподобного Прохора Лободника, выдающегося подвижника Киево-Печерской лавры XII века. Святой прославился своей чрезвычайной аскезой, поскольку вместо обычного хлеба потреблял только перетертую в муку лебеду, которая по его молитвам становилась вкуснее лучшего пшеничного хлеба. Во времена большого голода в Киеве чудотворец не только кормил бедных своими хлебцами, но и, по легендам, превратил пепел в соль, спасая горожан от недостатка продуктов.
События 10 февраля
- 1258 — монголы захватили Багдад; золотой век ислама подошел к концу
- 1635 — основана Французская Академия — ведущее научное общество Франции, специализированное в сфере французского языка и литературы
- 1789 — закон Йозефа II ликвидировал барщину в Галичине, Буковине, австрийской части Волыни
- 1810 — состоялось торжественное открытие Одесской оперы
- 1840 — британская королева Виктория вышла замуж за принца Альберта Саксен-Кобург-Готского
- 1919 — из-за противоречий с Симоном Петлюрой председатель Директории Владимир Винниченко ушел в отставку
- 1940 — в Кракове радикальная часть ОУН создала Революционный Провод во главе со Степаном Бандерой. Фактический раскол организации на "бандеровцев" и "мельниковцев".
- 1942 — вручен первый "золотой диск" (от компании грамзаписи "Виктор" Гленну Миллеру за известную композицию Chattanooga Choo Choo)
- 1947 — в Париже подписаны мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками гитлеровской Германии.
- 1957 — стартовал первый Кубок Африканских Наций в Судане.
- 1962 — пленного американского пилота Фрэнсиса Пауэрса обменяли на советского шпиона Рудольфа Абеля.
- 1972 — ВВС запретила трансляцию в своем эфире песни Пола Маккартни и группы "Wings" Give Ireland Back to the Irish ("Отдайте Ирландию ирландцам")
- 1992 — на экраны США вышел фильм "Основной инстинкт"
- 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Республикой Корея
- 1995 — во время испытательного полета возле Киева потерпел катастрофу опытный самолет Ан-70, который не имел аналогов в мире
- 1996 — суперкомпьютер IBM Deep Blue впервые победил Гарри Каспарова в игре в шахматы.
- 2006 — открылись XX Зимние Олимпийские игры в Турине, (Италия).
Именинники 10 февраля
Антон, Аркадий, Василий, Геннадий, Григорий, Иван, Валентина, Анна, Галина.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда православные и католики будут отмечать Пасху.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.