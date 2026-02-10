Какой праздник отмечают 10 февраля: все об этом дне

10 февраля – это дата, в которой удивительным образом соединились духовные традиции, необычные праздники и события, оставившие заметный след в мировой истории. Этот день напоминает не только о церковных подвижниках и важных вехах прошлого, но и о современных инициативах, связанных с безопасностью, окружающей средой и даже гастрономией.

В календаре 10 февраля найдется место и для серьезных размышлений, и для легкого праздничного настроения. Именно в этот день в разных странах мира отмечают несколько международных и неофициальных дат. Рассказываем, какой праздник приходится на 10 февраля, какие события с ним связаны и кого стоит поздравить с именинами.

Праздники в Украине и мире

День замороженного йогурта

Всемирный день зернобобовых

День безопасного Интернета

Международный день аравийского леопарда

День домового

Церковный праздник 10 февраля

10 февраля православная церковь чтит память преподобного Прохора Лободника, выдающегося подвижника Киево-Печерской лавры XII века. Святой прославился своей чрезвычайной аскезой, поскольку вместо обычного хлеба потреблял только перетертую в муку лебеду, которая по его молитвам становилась вкуснее лучшего пшеничного хлеба. Во времена большого голода в Киеве чудотворец не только кормил бедных своими хлебцами, но и, по легендам, превратил пепел в соль, спасая горожан от недостатка продуктов.

События 10 февраля

1258 — монголы захватили Багдад; золотой век ислама подошел к концу

1635 — основана Французская Академия — ведущее научное общество Франции, специализированное в сфере французского языка и литературы

1789 — закон Йозефа II ликвидировал барщину в Галичине, Буковине, австрийской части Волыни

1810 — состоялось торжественное открытие Одесской оперы

1840 — британская королева Виктория вышла замуж за принца Альберта Саксен-Кобург-Готского

1919 — из-за противоречий с Симоном Петлюрой председатель Директории Владимир Винниченко ушел в отставку

1940 — в Кракове радикальная часть ОУН создала Революционный Провод во главе со Степаном Бандерой. Фактический раскол организации на "бандеровцев" и "мельниковцев".

1942 — вручен первый "золотой диск" (от компании грамзаписи "Виктор" Гленну Миллеру за известную композицию Chattanooga Choo Choo)

1947 — в Париже подписаны мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками гитлеровской Германии.

1957 — стартовал первый Кубок Африканских Наций в Судане.

1962 — пленного американского пилота Фрэнсиса Пауэрса обменяли на советского шпиона Рудольфа Абеля.

1972 — ВВС запретила трансляцию в своем эфире песни Пола Маккартни и группы "Wings" Give Ireland Back to the Irish ("Отдайте Ирландию ирландцам")

1992 — на экраны США вышел фильм "Основной инстинкт"

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Республикой Корея

1995 — во время испытательного полета возле Киева потерпел катастрофу опытный самолет Ан-70, который не имел аналогов в мире

1996 — суперкомпьютер IBM Deep Blue впервые победил Гарри Каспарова в игре в шахматы.

2006 — открылись XX Зимние Олимпийские игры в Турине, (Италия).

Именинники 10 февраля

Антон, Аркадий, Василий, Геннадий, Григорий, Иван, Валентина, Анна, Галина.

