Какой праздник отмечают 1 октября: все об этом дне

Начало октября традиционно богато на важные даты, как религиозные, так и государственные или международные. Сегодня отмечается ряд праздников, которые сочетают духовные традиции, культурные события и символические напоминания о человеческих ценностях. В Украине 1 октября связано прежде всего с праздником Покрова, Днем защитников и защитниц, Днем казачества, Днем ветерана.

Видео дня

В мире отмечают Международный день кофе, Международный день музыки, Всемирный день вегетарианства, Международный день чествования енотов, День случайной поэзии, Международный день пешком или на велосипеде в школу, Международный день пожилых людей, Всемирный день открытки, День Вилли Вонки. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 1 октября

Покрова Пресвятой Богородицы

Это один из самых почитаемых праздников в христианской традиции. По легенде, в X веке в константинопольском храме Влахерны Пресвятая Богородица появилась во время всенощной и накрыла людей своим омофором (покровом), защищая их от врагов.

Для украинцев праздник приобрел особое значение: казаки считали Богородицу своей покровительницей, а впоследствии эта традиция перешла и в современную Украину.

Государственные и национальные праздники

День защитников и защитниц Украины

Отмечается с 2014 года как чествование всех, кто защищает независимость и территориальную целостность Украины. Дата была выбрана неслучайно – именно на праздник Покрова Богородицы казаки выбирали себе атаманов и просили ее покровительства.

День Украинского казачества

Этот праздник напоминает о традициях казацкой эпохи, о мужестве и свободолюбии. Казаки были не только воинами, но и символом свободы и государства.

День ветерана

День уважения ко всем, кто отдал силы и здоровье на военной службе. Это возможность поблагодарить защитников, которые защищали страну в разные времена.

Международные праздники

Международный день кофе

Впервые отмечался в 2015 году. Это день, когда кофеманы во всем мире празднуют любимый напиток. Кофейни часто устраивают акции, а гурманы пробуют новые сорта.

Международный день музыки

Провозглашен ЮНЕСКО в 1975 году по инициативе композитора Эгуди Менухина. Этот праздник объединяет музыкантов и слушателей по всему миру, напоминая, что музыка является универсальным языком, который не знает границ.

Всемирный день вегетарианства

Введен в 1977 году Международным вегетарианским союзом. Его цель – популяризировать здоровый образ жизни, гуманное отношение к животным и экологическую ответственность.

Международный день чествования енотов

Необычный праздник, который обращает внимание на этих сообразительных и харизматичных животных. Он одновременно имеет и экологический смысл – напоминает о важности охраны дикой природы.

День случайной поэзии

День для вдохновения и спонтанного творчества. Он призывает писать стихи где угодно и когда угодно, даже без повода. Ведь поэзия – это способ почувствовать мир глубже.

Международный день "пешком или на велосипеде в школу"

Введен для того, чтобы популяризировать экологический транспорт и здоровый образ жизни. Дети и родители во многих странах в этот день идут в школу не на авто или автобусе, а собственными силами.

Международный день пожилых людей

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году. Это день уважения к старшему поколению, напоминание о важности поддержки и заботы о пожилых людях.

Всемирный день открытки

Это праздник бумажных поздравлений. Во время цифровых коммуникаций он напоминает об искренности рукописных слов, которые всегда имеют особую теплоту.

День Вилли Вонки

Посвящен персонажу из книги Роальда Дала "Чарли и шоколадная фабрика" и его культовым экранизациям. День, когда можно вспомнить сказочный мир шоколада и фантазии.

Исторические события 1 октября

1648 – казацкие полки захватили крепость Кодак на Запорожье.

1928 – в СССР утвержден первый 5-летний план развития народного хозяйства.

1929 – многочисленные аресты в Украинской ССР членов вымышленного сталинцами Союза Освобождения Украины (СОУ), начало массового уничтожения украинской интеллигенции.

1938 – немецкие войска вошли на территорию Чехословакии.

1941 – подписано трехстороннее соглашение, по которому США и Великобритания обязывались предоставить СССР материальную помощь.

1949 – в Пекине провозглашено создание Китайской Народной Республики.

1960 – на Запорожском автомобилестроительном заводе началось производство серийных машин ЗАЗ-965 "Запорожец".

1967 – советское телевидение начало регулярные цветные передачи.

2024 – массовый иранский ракетный удар по Израилю.

Кто родился 1 октября

1858 – Адриан Кащенко, украинский писатель, автор многочисленных прозаических произведений о героике Запорожской Сечи.

1881 – Уильям Боинг, американский авиаконструктор.

1924 – Джимми Картер, 39 президент США (1977–1981).

1947 – Дэйв Арнесон, пионер создания ролевых компьютерных игр.

1956 – Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании.

В этот день умерли:

1187 – Ярослав Осмомысл князь Галицкого княжества.

1499 – Марсилио Фичино, итальянский философ, гуманист, астролог.

1532 – Мабюз, нидерландский художник, родоначальник романизма в нидерландской живописи XVI века.

1814 – Гийом Антуан Оливье, французский натуралист, ботаник и энтомолог.

2018 – Шарль Азнавур, французский шансонье, поэт, композитор, актер.

OBOZ.UA ранее писал об истории праздника День украинского казачества.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий