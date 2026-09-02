Какой парфюм вам идеально подходит по знаку зодиака: советы от астрологов, как правильно подобрать

Выбор парфюма по знаку зодиака – это отличный способ подчеркнуть свой темперамент и внутреннюю энергию через ароматы. Каждой стихии подходят свои парфюмерные ноты и зная это, вы с легкостью подберете для себя идеальный.

Видео дня

Астрологи подробно рассказали, какие духи идеально подходят каждому знаку зодиака, и как их подобрать.

Огненные знаки: яркие и смелые ароматы

Представители огненной стихии – Овен, Лев и Стрелец известны своей энергией и харизмой. Им подходят насыщенные, теплые и выразительные композиции.

Овен любит сильные и динамичные ароматы: перец, мускус, древесные ноты. Лев тяготеет к роскошным духам с нотами ванили, амбры или розы.

Стрелец выбирает экзотические запахи с цитрусовыми и пряными акцентами.

Телец, Дева и Козерог обычно предпочитают спокойные, естественные ароматы

Телец ценит чувственные цветочные композиции – жасмин, розу, иланг-иланг.

Дева любит легкие, чистые запахи - зеленые ноты, чай или лаванда.

Козерог предпочитает сдержанные, элегантные ароматы с древесными нотами, кедром или сандалом.

Воздушные знаки: легкость и свежесть

Близнецы, Весы и Водолей известны своей легкостью и творчеством, поэтому им подходят свежие и необычные ароматы.

Близнецы часто выбирают фруктовые и цитрусовые духи.

Весы тяготеют к гармоничным цветочным композициям – пионы, розы или фрезии.

Водолей любит нестандартные ароматы с морскими или озоновыми нотами.

Водные знаки: нежность и романтика

Рак, Скорпион и Рыбы – самые эмоциональные знаки, поэтому им подходят глубокие и чувственные запахи.

Рак выбирает нежные, домашние ароматы с нотами ванили, кокоса или миндаля.

Скорпион тяготеет к загадочным композициям – пачули, амбра, темные цветы.

Рыбы любят мягкие водные и цветочные духи с легким сладким шлейфом.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.