Как украинцы относятся к Трампу и считают ли США надежным союзником: результаты опроса

Действия американского лидера Дональда Трампа привели к тому, что отношение украинцев к руководству США резко ухудшилось. Большинство граждан Украины уже не считают Вашингтон надежным союзником, в отличие от Европы.

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Такую тенденцию продемонстрировал опрос Киевского международного института социологии (КМИС). Исследование проводилось с 15 мая по 3 июня среди 2004 респондентов.

"Если в декабре 2024 года более половины (54%) украинцев имели оптимистичные ожидания относительно Дональда Трампа, то уже в следующем опросе в марте 2025 года большинство (73%) считали наоборот, то есть утверждали, что для Украины это плохо, что Трамп является президентом США", – говорится в сообщении.

По словам социологов, по состоянию на май-начало июня 2025 года восприятие Трампа практически не изменилось. Сейчас 72% считают, что это плохо для Украины, что он является лидером США. Только 16% считают, что это хорошо.

Согласно полученным данным, 64% опрошенных считают, что Европа остается надежным союзником, который хочет приемлемого для Украины завершения войны. Не считают так – 24%. С февраля-марта 2025 года восприятие политики Европы в отношении Украины не изменилось.

В случае с США ситуация почти зеркальная. И хотя с марта 2025 года восприятие американской политики в отношении Украины несколько улучшилось, все равно большинство (58%) считают, что Вашингтон устает от Киева, его поддержка слабеет и вообще Белый дом давит на Украину для уступок. Все еще надежным союзником, который хочет приемлемого для Украины мира, США воспринимают 32% респондентов.

"С февраля 2025 года мы видим резкое ухудшение восприятия политики руководства США в отношении Украины и поэтому обоснованными стали рассуждения о возможном формировании "антиамериканизма" среди украинцев", – подчеркнули в КМИС.

В то же время отмечается, что отдельные вопросы о, например, политике США не могут в полной мере осветить отношение украинцев к американцам и стране (и даже могут привести к ошибочным выводам). Поэтому социологи также спросили, как украинцы в целом относятся к США, обычным американцам и руководству страны.

Итак, несмотря на все большинство украинцев – 63% – продолжают хорошо относиться к США в целом. Относятся плохо – 29%. И есть существенная дифференциация в зависимости от того, идет ли речь об обычных американцах или о руководстве США. Так, 90% респондентов хорошо относятся к обычным американцам (и только 3% – плохо). В то же время 68% плохо относятся к руководству США, а хорошо – 24%.

Как сообщал OBOZ.UA, майский опрос Harvard CAPS/Harris показал, что в США уровень поддержки Украины остается высоким, поскольку избиратели хотят, чтобы президент Дональд Трамп был более жестким в отношении России. Так, 62% опрошенных американцев ответили, что его администрация должна продолжать поставлять оружие Украине и вводить санкции против РФ.

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