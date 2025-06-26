Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО и ЕС: свежий опрос

Большинство граждан Украины поддерживают евроатлантическую интеграцию. Если бы в ближайшее время состоялся референдум, более двух третей украинцев проголосовали бы за вступление в Европейский Союз и НАТО.

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Как сообщает OBOZ.UA, опрос проводили Институт стратегических исследований и прогнозов "Янус", Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячное издание "Барометр общественных настроений". Исследование проходило с 6 по 11 июня 2025 года методом личных интервью face-to-face с использованием планшетов (CAPI), было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет.

Хотели бы украинцы вступления Украины в ЕС

На вопрос о возможном вступлении в Европейский Союз 68,9% респондентов ответили, что проголосовали бы "за". Против выступили 20,1%.

Еще 2,9% заявили, что не принимали бы участия в референдуме, а 8,2% – затруднились ответить или отказались.

Что думают граждане о вступлении Украины в НАТО

Относительно присоединения Украины к НАТО, 62,5% опрошенных поддержали бы этот шаг на референдуме. Против высказались 25,4% респондентов. Не голосовали бы 2,9%, а еще 9,4% не определились или отказались отвечать.

Заметим, что выборка максимально приближена к репрезентативной: учтены возраст, пол, тип населенного пункта и региональное распределение. Также, насколько это возможно, исследователи учли внутренне перемещенных лиц, украинцев за рубежом и жителей временно оккупированных территорий. Опрос не проводился в Крыму, на территории Луганской области, а также в районах активных боевых действий – это значительная часть Донецкой, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцы выразили свое отношение к идее проведения выборов президента в ближайшее время и кандидатов, за которых готовы проголосовать. Наибольшую поддержку получили действующий президент Украины Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий ВСУ, нынешний посол в Великобритании Валерий Залужный.

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