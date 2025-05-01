Какой это 'шпакуватий'? Что означает редкое украинское слово

Украинский язык стремительно меняется: приходят новые заимствования, активно формируются сленговые выражения, адаптируются технические термины. В этом процессе часто теряются удельно украинские слова, которые употребляли наши предки, но сейчас стали малоизвестными или совсем забытыми.

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Восстановление таких слов – важный шаг к сохранению языковой самобытности, более глубокому пониманию культуры и национальной идентичности. OBOZ.UA объясняет, что означает колоритное прилагательное "шпакуватий".

Слово имеет два основных значения, зафиксированных в словарях украинского языка.

"Шпакуватий" – это тот, кто имеет седину, или же седоватый. Обычно употребляется в отношении человека, у которого волосы начинают терять естественный цвет и частично седеют. Это не полная седина, а только ее появление – легкий, начальный оттенок.

Примеры употребления:

Його сусід-кларнетист, шпакуватий вже циган,граючи, куняв (Михайло Коцюбинський).

Грубі сльози покотилися долі Василевим лицем і звисли на шпакуватих стрижених вусах (Іван Франко).

"Шпакуватий" конь – это конь темно-серой масти. Такой цвет характерен для определенных пород лошадей, в частности, степных, и имеет темный, но не черный, сероватый оттенок.

Степан сів на шпакуватого коня і помчав світ за очі щастя-долі шукати.

Слово, вероятно, образовано от названия птицы – скворца (шпака), имеющего характерные темные перья с легким серебристым или зеленоватым блеском. Такая аналогия дала основание использовать слово для описания цвета волос или масти животных.

Расширение активного словарного запаса – это не только признак образованности, но способ поддержки языковой традиции. Это обогащает язык, делает его более выразительным и гибким.

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