Какое животное будет символом 2027 года: одно из самых миролюбивых

Символ 2027 года ассоциируется не с борьбой или соревнованием, а с гармонией, чувственностью и красотой. Этот период будет способствовать творчеству, эмпатии и гуманистическим ценностям.

Недаром покровитель следующего года считается одним из самых миролюбивых в китайском зодиаке. Так что после яркой, стремительной и эмоциональной энергии года Огненной Лошади мир постепенно будет готовиться к затишью, говорят астрологи. OBOZ.UA рассказывает, какое животное будет символом 2027 года.

Какой символ 2027 года

2027 год по китайскому календарю пройдет под знаком Красной Огненной Козы. В восточной астрологии Коза символизирует доброту, мягкость и стремление к гармонии. Ее считают знаком, несущим спокойствие, утонченность, любовь к красоте и эстетике, а также глубокую эмоциональную чувствительность.

Это животное олицетворяет миролюбие и умение находить баланс даже в сложных обстоятельствах. Годы Козы обычно связаны с повышенным вниманием к культуре, искусству, психологии и гуманитарным сферам.

Какую энергию несет Огненная Коза

Несмотря на кроткий характер знака, стихия Огня существенно меняет его звучание. Огонь добавляет страсти, внутреннего напряжения и потребности в самовыражении. Это значит, что 2027 год не будет пассивным или застойным, наоборот, он будет стимулировать активные творческие поиски, смелые идеи и эмоционально насыщенные решения.

Сочетание Козы и Огня создает год, в котором важно не только мечтать, но и решаться воплощать замыслы. Это благоприятное время для художественных проектов, личностного развития и дел, требующих искренности и внутренней преданности.

Люди, рожденные под знаком Козы

Люди этого знака обычно ценят комфорт, уют и гармоничную среду. Они чувствительны к эмоциям других, имеют хорошо развитое сочувствие и стремятся избегать конфликтов. Для них важны красота, искусство и духовное равновесие, а не жесткая конкуренция или борьба за первенство.

Когда наступит Китайский Новый год в 2027 году

Китайский Новый год определяется по лунному календарю и наступает в день второго новолуния после зимнего солнцестояния. Поскольку зимнее солнцестояние в 2026 году приходится на 21 декабря, в 2027-м китайцы будут встречать Новый год 6 февраля.

Именно с этого дня официально начнется год Огненной Козы, который продлится до конца января 2028 года. Празднование традиционно растягивается почти на две недели и завершится 20 февраля 2027 года, ведь для китайской культуры это один из важнейших и самых продолжительных периодов года.

