Какими были тусовки в СССР: как отдыхала молодежь

Современный мир предлагает нам столько развлечений, что некоторые опасаются – мы за ними потеряем способность общаться напрямую. Впрочем, всех этих стриминговых сервисов, видеоигр, мессенджеров с видеосвязью не было во времена СССР, поэтому тогдашняя молодежь придумывала себе развлечения всеми возможными способами.

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Как общались и веселились наши родители и бабушки с дедушками, изучало издание "Телеграф". Удивительно, но развлекаться наши предки умели и без всех тех возможностей, которые есть сейчас у нас.

Танцы

Сейчас танцевальные вечеринки проводятся в ночных клубах, а площадки соревнуются за то, кто привезет более интересного диджея или лучшую аппаратуру. Во времена СССР танцевали под живую музыку. В большом городе это мог быть даже целый оркестр, тогда как в сельских клубах могли ограничиваться баяном. Позже к ним добавились кассетные магнитофоны, которые выносили на улицу, подключив к розетке через удлинитель, который тянули через окно на первом этаже. Поход на танцы был настоящим событием, к нему готовились заранее – выбирали красивую одежду и обувь, девушки красились и делали прически. В сельских клубах и домах культуры, которые часто давали площадку для молодежи, также проводили совместные просмотры фильмов или вечера поэзии. Молодежь использовала любую возможность, чтобы собраться вместе.

Квартирники

Хотя, чтобы попасть на большую эстраду, в СССР нужно было пройти серьезный отбор (тексты, музыка, образы – все это должно было соответствовать партийным представлениям о прекрасном), все же андеграундная сцена в Союзе тоже существовала. Вот только выступали такие самодеятельные группы не на большой сцене, а собирали слушателей на квартирах у своих друзей. Поэтому такие камерные концерты в конце концов получили название квартирников. Кстати, сейчас этот формат переживает настоящее возрождение.

Путешествия на природе

Среди советской молодежи очень популярными были вылазки на природу и пеший туризм. Парни и девушки искали малейшей возможности, чтобы собрать рюкзак и отправиться в лес с палатками. Все ради того, чтобы вечером поставить палатки, разложить костер и провести вместе время за разговорами и пением под гитару. Летом не забывали и о купании в реках, а порой выбирались и на берег моря "дикарями" – то есть, без путевки.

Посиделки в темноте

С советских времен пришло к нам выражение "темнота – друг молодежи". Все потому, что молодые люди предпочитали проводить свидания не в кафе или где-то еще на виду у сверстников и взрослых. Если такую пару замечали, начинались пересуды. Поэтому парочки бегали в кино или ходили по вечерам в плохо освещенный парк или двор – посидеть на скамейке, поболтать и, конечно, поцеловаться вволю.

Кружки по интересам

Это сейчас найти людей, которые разделяют твои интересы, не составляет никакой проблемы. Просто заходишь в соцсети и выбираешь группу по интересам. В СССР для этого существовали кружки. Творческая молодежь собиралась читать друг другу стихи или играть песни собственного сочинения, кто-то устраивал любительские театры, некоторые получали целые профессии на кружках – например, учился со сверстниками писать статьи в газеты или мастерить что-то своими руками. Конечно, все это сопровождалось общением, весельем и знакомствами.

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