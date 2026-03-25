Каких знаков зодиака обычно недолюбливают: один из них имеет 'плохую' репутацию

В западной астрологии существует 12 знаков зодиака, каждый из которых имеет свои особенности и черты характера. Эти 12 знаков зодиака – Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы – и они делятся на четыре группы стихий: Огонь, Земля, Воздух и Вода.

Как оказалось, шесть из этих знаков зодиака обычно недолюбливают другие, причем один из них имеет плохую репутацию среди людей, пишет Express.

Как рассказала астролог Сьюзен Тейлор из Astro Fame, именно Близнецы имеют репутацию колючих, манипулятивных и неверных людей.

"Среди 12 знаков зодиака некоторые имеют особенно плохую репутацию, настолько, что они, кажется, накапливают плохие черты характера. Когда дело доходит до наименее популярного знака, первый приз беспрекословно присуждается... Близнецам", – сказала она.

По ее словам, причина, почему Близнецов так не любят, заключается в их "бурной личности", поскольку другие знаки никогда не знают, что их ждет.

Этот воздушный знак настолько непредсказуем, что люди часто оказываются рядом с Близнецами, словно на открытом полигоне. Их нестабильный характер и постоянные перепады настроения означают, что с Близнецами часто трудно быть рядом, и они являются действительно ненадежными друзьями.

Однако, Близнецы – не единственный "ненавистный" знак зодиака – астролог утверждает, что люди также не особо любят Деву. Эти люди известны своей "ледяной личностью" и "снисходительным поведением", поэтому другим может быть трудно быть рядом с ними.

Люди редко обращаются к Деве во время кризиса или празднования, поскольку она "производит впечатление абсолютно неодобряющей почти все".

Дева не намерена быть злой, и это лишь защитный механизм для этого сдержанного знака, которому трудно впускать людей к себе. Тем не менее, это делает дружбу с ними "почти невозможной".

Далее идет Лев, который каждый раз сводит с ума другие знаки Зодиака. Отчаянно стремясь быть в центре внимания, "их часто считают невыносимыми и чрезмерно конкурентными".

Их даже называют "фальшивыми", а это значит, что в основном другие им полностью не доверяют. Многие будут держать Льва на расстоянии вытянутой руки.

"Огненную личность" Овнов можно обвинить в том, что они отпугивают другие знаки зодиака, поскольку они склонны к "взрывной ярости", когда гневаются.

Люди боятся подходить слишком близко к Овнам, потому что они "определенно непредсказуемы и могут взорваться, как вулкан, в любой момент".

Скорпионы также являются "ненавистным" знаком из-за своего "острого, как бритва, языка" – когда они злятся, то могут быть особенно едкими.

В конце концов, у Весов есть "темная сторона", которая может вызвать у других недоверие к ним. Однако, им часто сходят с рук их скрытые намерения из-за их "улыбчивой внешности".

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

