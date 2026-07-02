Какие вредители портят помидоры: как защитить урожай

Урожай могут быстро испортить вредители. Одни обгрызают листья, другие повреждают плоды, а некоторые высасывают соки из стеблей и ослабляют растения.

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Сертифицированная садовница Мэри Джейн Дюфорд из Home for the Harvest, имеющая более 10 лет опыта, объясняет: многих проблем можно избежать, если вовремя заметить первые признаки поражения и не ждать, пока насекомые размножатся. Помидоры привлекают немало огородных вредителей.

Колорадский жук

Колорадский жук наиболее известен как вредитель картофеля, но он также может повреждать помидоры, баклажаны, перец и другие растения семейства пасленовых. На молодых кустах помидоров он появляется весной и сначала оставляет небольшие дырки на листьях.

По словам Мэри Джейн Дюфорд, если не вмешаться, колорадские жуки могут съесть почти всю листовую ткань. Особенно опасны не только взрослые жуки, но и личинки.

Чтобы снизить риск появления вредителя, полезно высаживать рядом укроп, алисум и тысячелистник – они привлекают полезных насекомых, которые уничтожают часть вредителей.

Если жуки уже появились, их, личинок и яйца можно собирать вручную и бросать в мыльную воду. Дюфорд подчеркивает, что очень важно остановить первое поколение вредителя: это может уменьшить дальнейшие вспышки на огороде.

Тля

Тля наносит вред помидорам, высасывая соки из листьев и стеблей. Из-за этого листья могут скручиваться, желтеть или прекращать рост. Если вредителей много, растение ослабевает и хуже развивается.

Для профилактики можно привлекать на участок божьих коровок и золотоочек, ведь эти насекомые питаются тлей. Хорошо помогает и регулярный осмотр молодых побегов, так как именно там тля часто появляется первой.

Если тля уже атаковала помидоры, Дюфорд советует несколько дней подряд смывать её сильной струей воды. Если это не помогает, можно применить инсектицидное мыло или ним, следуя инструкции на средстве. Сильно пораженные стебли лучше удалить.

Слизни и улитки

Слизни и улитки чаще всего активны ночью, особенно в сырую погоду. Они обгрызают листья и плоды, а после себя оставляют блестящие слизистые следы. Именно по ним часто и можно понять, кто повредил растения.

Профилактика начинается с правильного полива. Помидоры лучше поливать утром, чтобы к ночи почва успела подсохнуть. Во влажной среде слизни и улитки чувствуют себя гораздо комфортнее.

Дюфорд также советует отодвигать мульчу от стеблей, чтобы не создавать для этих вредителей удобных укрытий. Если слизней много, их можно собирать вручную вечером или ночью. Ещё один способ – положить неподалеку влажные доски или картон: вредители будут прятаться под ними, а утром их можно будет собрать и убрать с огорода.

Блошки

Взрослые блошки выгрызают в листьях томатов мелкие круглые отверстия, из-за чего листья становятся словно кружевными. Личинки живут в почве и могут повреждать корни.

По словам Дюфорд, больше всего от этих вредителей страдает рассада и молодые растения. Более взрослые кусты могут пережить лёгкое повреждение, но молодые помидоры иногда быстро слабеют.

Чтобы уменьшить количество блошек, следует убирать с участка остатки картофеля и пасленовые сорняки. Также важен севооборот: не следует каждый год сажать помидоры, картофель, перец или баклажаны на одном и том же месте. Мульчирование почвы тоже может затруднить вредителям доступ к растениям.

Если блошек очень много, иногда приходится применять специальное средство именно против этого вредителя. Перед обработкой нужно внимательно прочитать этикетку и проверить, сколько дней должно пройти до сбора урожая после применения препарата.

Белокрылки

Белокрылки обитают преимущественно на нижней стороне листьев и высасывают соки из растения. Чаще всего они становятся проблемой в теплицах или при выращивании в закрытых условиях, но при благоприятных условиях могут наносить вред и огородным помидорам.

Чтобы снизить риск появления белокрылки, растения не следует сажать слишком густо. Хорошая циркуляция воздуха помогает избежать теплых и влажных зон, в которых вредители быстро скапливаются.

Дюфорд также советует не перекармливать помидоры удобрениями. Чрезмерная подкормка может стимулировать нежный, слабый прирост, который привлекает вредителей.

Если белокрылки уже появились, растения можно промыть водой, а затем обработать инсектицидным мылом в соответствии с инструкцией. Особое внимание следует уделить нижней стороне листьев.

Томатный бражник

Это крупная зеленая гусеница, которая может вырастать до нескольких сантиметров. Ее можно узнать по белым V-образным пятнам на теле и темному "рогу" на конце. Она обгрызает листья и может повреждать плоды.

Опасность этого вредителя заключается в том, что он способен очень быстро оголить куст почти до основания. Благодаря зеленой окраске гусеница хорошо маскируется, поэтому её не всегда замечают сразу.

Для профилактики Дюфорд советует выращивать рядом с помидорами растения-компаньоны, которые помогают отпугивать вредителей или привлекают полезных насекомых. Также осенью или весной можно перекапывать почву, чтобы уничтожить куколки, зимующие в земле.

Летом кусты нужно регулярно осматривать. Если гусеница обнаружена, ее снимают вручную и уничтожают или выносят подальше от огорода.

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