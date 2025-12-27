Что подарить на Новый год: недорогие варианты

Отсчет до Нового года идет уже на часы, поэтому шансов приобрести хороший подарок остается все меньше. Впрочем, еще можно успеть положить под елку близким людям что-то приятное и при этом не потратить бюджет маленького городка.

Видео дня

Убедитесь в этом со списком от OBOZ.UA. Мы собрали небанальные и относительно недорогие варианты, которые порадуют тех, кого вы любите.

Гастрономические и для кухни

Крафтовый набор для приготовления глинтвейна. Это не просто готовый пакетик со специями на один раз, а красиво упакованный набор из палочек корицы, звездочек бадьяна, сушеных слайсов апельсина и тростникового сахара. Такого набора хватает на несколько раз, он эстетично выглядит на полочке и его можно восполнять, когда какие-то ингредиенты кончатся.

Электрический вспениватель молока (капучинатор). Маленький девайс на батарейках, который превращает обычный кофе в напиток из кофейни за 20 секунд.

Набор необычных соусов. Майонез и кетчуп, конечно, короли наших кухонь, но попробуйте подарить джем с острым перцем или соленую карамель с добавлением виски. Это съедобный подарок, который точно не будет пылиться.

Магнитная доска на холодильник для мела или маркера. Если ваш близкий человек любит составлять списки, такой многоразовый девайс его точно порадует, ведь на нем можно записывать не только рецепты блюд или списки покупок, но и оставлять друг другу милые пожелания.

Компактная бутылка для воды с угольным фильтром. Полезная вещь для тех, кто следит за водным балансом и хочет иметь чистую воду в дороге.

Для уюта и хорошего самочувствия

USB-подставка для подогрева чашки. Спасает тех, кто постоянно забывает о своем чае или кофе во время работы за компьютером. Такой гаджет поможет поддержать их температуру.

Акупунктурный коврик для ног. Маленький пластиковый коврик с шипами, который помогает снять усталость после рабочего дня.

Многоразовая грелка для рук. Гелевый пакет, который становится горячим после одного щелчка. Незаменимая вещь для зимних прогулок, особенно если в семье есть собака или маленький ребенок.

Маска для сна с охлаждающим гелем. Помогает не только лучше заснуть, но и снять отеки с глаз с утра.

Тканевая сумка-шопер с авторским принтом. Всегда нужная вещь, которая заменяет сотни пластиковых пакетов.

Настольная игра "для всех" (типа "Эрудит" или карточные квизы). Что-то компактное, что поможет развлечь компанию, но не занимает половину шкафа.

Набор свечей с праздничными ароматами. Запахи мандаринов, хвои или глинтвейна продолжат ощущение праздника, а мягкий свет от живого огня создаст особую атмосферу в доме.

Технологии для настроения и комфорта

Аккумуляторная лампа. Что еще дарить во времена длительных отключений электроэнергии, как не дополнительные источники света.

Водонепроницаемая Bluetooth-колонка для душа. Маленькая "шайба" на присоске которая не боится воды. Позволяет превратить ванную комнату в настоящее караоке.

Настольный увлажнитель-ночник с эффектом пламени или облачка. Он не просто распыляет воду и облегчает дыхание, а подсвечивает пар так, что кажется, будто на столе горит маленький костер или плывет туман.

Электрический штопор. Процесс откупоривания бутылки за одну секунду простым нажатием кнопки всегда вызывает восторг у компании.

Макролинза для смартфона. Для тех, кто любит фотографировать такой гаджет открывает целый новый мир.

Ранее OBOZ.UA публиковал список подарков, которые категорически нельзя дарить на Новый год – принесут несчастье.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.