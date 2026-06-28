Какие овощи вырастут, даже если вас не будет неделями: советы для дачников

Выращивание овощей обычно ассоциируется с регулярным поливом, прополкой и постоянным уходом. Однако некоторые культуры способны хорошо расти даже тогда, когда хозяева наведываются на дачу лишь изредка.

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Садовый консультант Дженнифер Голстон, а также сертифицированная садовница и основательница проекта Growing in the Garden Анджела Джадд назвали овощи, которые не требуют чрезмерного внимания. Они могут порадовать хорошим урожаем даже при минимальном уходе.

Редис

Редис считается одной из самых простых культур для начинающих. По словам Дженнифер Голстон, достаточно посеять семена, полить грядку, а уже примерно через месяц можно собирать урожай.

Культура неприхотлива к условиям выращивания, быстро развивается и хорошо подходит для нескольких посевов в течение сезона. Даже если вы не можете ежедневно следить за грядками, редис, как правило, не доставляет проблем.

Чеснок

Озимый чеснок также относится к растениям, не требующим постоянного ухода. Его высаживают осенью, примерно за шесть недель до первых заморозков, а летом получают полноценный урожай.

Как отмечает Дженнифер Голстон, после посадки чеснок практически не требует сложного ухода. Главное – обеспечить хорошо освещенное место и почву, в которой не застаивается вода.

Салат

Листовой салат отличается простотой выращивания. Семена достаточно рассыпать по поверхности почвы, слегка прижать и полить.

Преимущество этой культуры заключается еще и в большом количестве сортов. Можно выращивать листовой, кочанный, ромен или маслянистый салат. При минимальном уходе растение быстро формирует сочные листья, пригодные для регулярного сбора.

Спаржа

В отличие от большинства овощей, спаржа является многолетней культурой. После успешного укоренения она способна давать урожай много лет подряд.

Дженнифер Голстон отмечает, что больше всего терпения требуется именно в начале. После посадки корневищ достаточно поддерживать грядку чистой от сорняков и не допускать пересыхания почвы. В дальнейшем растение потребует значительно меньше внимания.

Морковь

Морковь также хорошо подходит для дачников, у которых нет возможности постоянно работать на огороде. Самое главное – подготовить рыхлую почву без камней, чтобы корнеплоды могли нормально развиваться.

После появления всходов может понадобиться прореживание, но в дальнейшем культура обычно растет без особых трудностей и не требует сложного ухода.

Горох

По словам Анджелы Джадд, горох – одна из лучших культур для прохладной части сезона. Растению нужна плодородная дренированная почва и опора для побегов.

После этого горох способен активно расти и плодоносить в течение нескольких недель. Особенно популярными остаются сахарные сорта, которые позволяют употреблять не только зерна, но и молодые стручки.

Кустовая фасоль

Кустовая фасоль считается одной из самых урожайных и простых в уходе культур. В отличие от вьющихся сортов, она не требует шпалер или сложных конструкций для поддержки побегов.

По словам Анджелы Джадд, растение быстро развивается из семян и не требует большого количества удобрений. Главное – вовремя собирать стручки после начала плодоношения.

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