Какие комнатные цветы служат освежителями воздуха: список

Некоторые растения способны не только украсить подоконник. Одни наполняют помещение приятным ароматом, другие помогают поддерживать более комфортный микроклимат или задерживают пыль, оседающую на листьях.

Видео дня

Особенно полезными такие свойства могут быть летом, когда квартира быстро нагревается. Эксперты Interia Kobieta назвали пять комнатных растений, которые не только украшают дом, но и наполняют его приятным ароматом, увлажняют воздух или помогают задерживать пыль.

Ароматная пеларгония

Духистая пеларгония у многих ассоциируется с подоконником в бабушкином доме. Сегодня это растение вновь набирает популярность, и не без причины.

Достаточно слегка потереть ее листок, чтобы по комнате распространился приятный лимонно-розовый аромат. Летом растение быстро разрастается, поэтому его лучше всего поставить в светлом месте, но подальше от прямых палящих солнечных лучей.

Чтобы пеларгония была густой и сохраняла компактную форму, верхушки побегов нужно регулярно прищипывать. С поливом не стоит переусердствовать, поскольку растение не любит постоянно влажной почвы, а его корни могут легко загнить.

Перед следующим поливом лучше подождать, пока земля в горшке немного подсохнет.

Спатифиллум

Спатифиллум уже много лет остается одним из самых популярных комнатных растений. Помимо элегантной темно-зеленой листвы и белых цветов, у него есть еще одно преимущество – он хорошо увлажняет воздух, что может повысить комфорт в нагретой квартире.

На широких листьях спатифилума легко оседает пыль, поэтому его следует регулярно протирать влажной тканью. Чистое растение не только выглядит привлекательнее, но и лучше "дышит".

Наиболее комфортно спатифилум чувствует себя в полутени. Летом важно не допускать сильного пересыхания почвы. Когда растению не хватает воды, его листья быстро теряют упругость и опускаются.

Лаванда

Лаванда в основном ассоциируется с садами и фиолетовыми полями, однако ее небольшие сорта хорошо растут и в горшках.

Летом растение имеет благоприятные условия для развития, если получает достаточно солнечного света. Чем солнечнее подоконник, тем интенсивнее будет аромат лаванды.

Лучше всего высаживать её в лёгкую почву, смешанную с песком или перлитом. На дне горшка нужно сделать дренажный слой, например из керамзита.

Лаванда гораздо легче переносит кратковременное пересыхание, чем избыток воды. Даже в жаркие дни её не обязательно поливать каждый день. Главное – не допускать застоя воды в поддоне.

Хлорофитум

Если вы иногда забываете поливать комнатные растения, хлорофитум может стать удачным выбором. Это выносливый и неприхотливый вид.

Хлорофитум хорошо подходит для кухни, поскольку его длинные листья помогают очищать воздух от испарений, возникающих при приготовлении пищи на газовой плите.

Растение накапливает воду в толстых корнях, поэтому несколько дней без полива обычно не наносят ему значительного вреда.

Летом хлорофитум охотно выпускает длинные побеги с маленькими молодыми розетками. В подвесном горшке или макраме он образует эффектный зеленый каскад.

Сансевиерия

Сансевиерия помогает очищать воздух и при этом требует минимального ухода. В отличие от многих других комнатных растений, сансевиерия выделяет кислород преимущественно ночью, поэтому её часто ставят в спальне.

Летом растение нужно поливать только после того, как земля в горшке полностью высохнет. Лучше всего она растет в водопроницаемой почве, предназначенной для кактусов.

Сансевиерия хорошо переносит высокую температуру и сухой воздух. Она также не пострадает, если хозяева уедут в короткий отпуск и не полеют её заранее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие растения можно выращивать в ванной – они очень любят влагу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.