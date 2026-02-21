Какие имена были популярными в СССР: сейчас их избегают

Имена часто становятся маркерами эпохи. Достаточно услышать какое-то имя – и в воображении возникают старые школьные фото, советские фильмы или знакомые из старших поколений. В СССР к выбору имен подходили по-разному: кто-то держался традиций, кто-то вдохновлялся идеологией, а кто-то искал "новое звучание".

Так сформировался список настоящих хитов, которые когда-то встречались повсеместно. OBOZ.UA рассказывает, какие имена были популярными в СССР.

Светлана

В середине ХХ века Светлан было очень много. Оно звучало светло и торжественно, отвечало запросу на новые, "современные" имена. Со временем популярность сыграла против него: имя настолько прочно закрепилось за одним поколением, что молодые родители сейчас его избегают.

Октябрина

Существовали и имена, которые непосредственно отражали революционный энтузиазм. Октябрина появилась как символ Октябрьской революции и новой эпохи. Это было не просто имя, а своеобразная декларация убеждений. Сегодня оно звучит как исторический артефакт и почти не используется.

Нинель

На слух имя мягкое и необычное. Но его происхождение – "Ленин" наоборот – четко указывает на политический контекст. Одно время такая креативность казалась оригинальной. Теперь же подобные словесные конструкции выглядят скорее диковинкой, чем трендом.

Надежда

Имя с глубоким значением и простым звучанием долго оставалось популярным. Но современная мода тяготеет к редким или международным формам, и Надежда постепенно отошла на второй план.

Людмила

Имя со значением "милая людям" в ХХ веке звучало повсеместно – в театрах, на производствах, в документах. Сегодня оно кажется слишком связанным с прошлым. Однако славянские имена часто возвращаются через поколения – и этот цикл может повториться.

Галина

Когда-то Галина была одним из самых распространенных имен. Оно не вызывало резких ассоциаций, звучало ровно и сдержанно. Сегодня родители чаще выбирают более звонкие и эмоциональные варианты, поэтому имя потеряло популярность.

Зинаида

В этом имени всегда чувствовалась тяжесть и внутренняя сила. Оно ассоциировалось со взрослостью и ответственностью. Современная тенденция к более легким и коротким формам сделала Зинаиду менее употребительной.

Раиса

В поздний советский период имя приобрело дополнительные ассоциации из-за публичных фигур. После 1990-х оно как бы осталось в той эпохе. Сегодня его почти не выбирают для новорожденных.

Зоя

Имя означает "жизнь" и в середине ХХ века звучало героически. Однако современные тенденции часто отдают предпочтение более длинным и мелодичным формам, поэтому Зоя стала менее распространенной.

Антонина

Когда-то это имя создавало образ спокойного, надежного человека. Ласковое "Тоня" было привычным в школах и во дворах. Сегодня же Антонина воспринимается как имя старшего поколения.

Алла

Алла всегда звучала ярко и броско. Хотя сейчас имя чаще носят женщины старшего возраста, оно не исчезло полностью и сохраняет определенную узнаваемость.

