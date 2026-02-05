Какие фрукты категорически запрещено хранить в холодильнике: они испортятся

Большинство людей приходят из супермаркета и просто кладут купленные там фрукты в холодильник или во фруктовую вазу. Если вы тоже имеете эту распространенную привычку, то, возможно, заметили, что после этого некоторые из них не хранятся так долго, как следует.

Видео дня

Джастин Карптентер, эксперт по уходу за домом и владелец Modern Maids, поделился своими лучшими советами по хранению фруктов, чтобы они дольше оставались свежими и вкусными, пишет Express.

Некоторые фрукты лучше хранятся в холодильнике. Например, ягоды, виноград, яблоки и цитрусовые, как правило, дольше хранятся в холодной среде. Это объясняется тем, что низкие температуры замедляют рост плесени и потерю влаги, что, в свою очередь, замедляет порчу.

Другие фрукты пострадают, если их хранить в холодильнике. Речь идет о бананах, незрелых авокадо, косточковых фруктах, таких как персики и сливы, манго и ананасы.

Охлаждение замедляет процесс созревания и может ухудшить вкус, а также сделать их кашеобразными или мучнистыми.

Если вы слишком долго храните свежие фрукты на кухне, вы создаете идеальную среду для размножения вредителей. Храня их ответственно, вы снижаете этот риск и в целом обеспечиваете чистоту в вашем доме.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие фрукты и ягоды надо есть, чтобы быть в хорошей форме.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.