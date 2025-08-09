Какие фамилии были в СССР под запретом и почему

Вам точно попадались фамилии, которые звучат точно как исконно украинские, но при этом имеют русское окончание -ов. Их появление – это не случайность и не результат естественного развития языка, а следствие принудительного русификации во времена СССР.

Русифицированные украинские фамилии являются отдельным предметом изучения для специалистов в области лингвистики. Как именно они менялись и с какой целью это делалось, разбирался OBOZ.UA.

Конечно, основной целью русификации фамилий было уничтожение национальной идентичности украинцев. Уникальный и весьма разнообразный подход к формированию родовых имен стирали, подгоняя к стандартам русского языка. Целью было убедить всех советских граждан, что они являются представителями одного народа и не принадлежат к каким-то особым локальным сообществам. Эту практику применяли и к другим колонизованным народам.

Вы никогда не обращали внимание, что украинские фамилии имеют большое разнообразие типичных окончаний? Среди них -енко/-енко/-янко, -чко, -нько, -ий/-ский/-зкий/-цкий, -ич/-ич/ -еч, -ук/-юк, -чук/-шук/-щук, -чак/-шак/-щак, -ок/-йок/-ёк, -ив/-ев, -ишин/-ешин, -чин, -ай/-ей/-ий, -ло, -иш, -дза и перечень можно продолжать еще достаточно долго. Тогда как в русском языке их можно пересчитать по пальцам одной руки: -ов, -ин, -их, -ский.

Чтобы упростить все и свести к российскому стандарту, советские чиновники нередко принудительно добавляли эти окончания к безсуффиксным фамилиям. Так мелодичные родовые имена с украинским характером теряли свою самобытность.

Самым простым способом было добавить к фамилии на -ко букву в в конце слова. Так возникли такие варианты как:

Науменко – Науменков;

Олексеенко – Алексеенков;

Абраменко – Абраменков;

Иваненко – Иваненков;

Власенко – Власенков;

Петренко – Петренков.

Так же поступали и с фамилиями, которые заканчивались на согласную букву. Получалось что-то вроде:

Лихарь – Лихарев;

Шинкар – Шинкарев;

Моргун – Моргунов;

Грабарь – Грабарев;

Чеботарь – Чеботарев;

Резник – Резников;

Чумак – Чумаков;

Золотарь – Золотарев;

Коваль – Ковалев;

Кравец – Кравцов;

Писарь – Писарев;

Хрущ – Хрущев.

Иногда фамилию переписывали полностью. Например, описаны случаи, когда фамилия Охрименко превращалась в Ефремова. В нем корень, образованный от мужского имени Охрим перевели на русский язык – получалось Ефрем. И к нему заместо исконного окончания добавили заимствованное -ов. И это не единичный подобный случай, к похожим можно отнести:

Бережной – Брежнев;

Хомич – Ефимов;

Гриценко – Григорьев;

Нечипоренко/Нечипорук – Никифоров;

Прокопенко/Прокопец – Прокофьев.

Окончание -ин нередко получали те, кто на самом деле называли себя на -ук/-юк. Вот некоторые примеры:

Стецюк – Стецюхин;

Лукьянчук – Лукьянин;

Тарасюк – Тарасин;

Яремчук – Яремин;

Остапчук – Остапин.

И это только поверхностный обзор обрусевших фамилий. Если покопаться, у значительного количества жителей Украины можно найти историю такого искажения. Однако, менять фамилию обратно на оригинальную или нет, должно оставаться личным выбором каждого человека. Ведь это его личное имя и часть самоидентификации. Жесткая регуляция здесь будет неуместной, ведь это станет вмешательством государства в частную жизнь. Что и делалось в СССР в рамках типичных колониальных, а порой и геноцидальных практик.

