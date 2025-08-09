Какие фамилии были в СССР под запретом и почему
Вам точно попадались фамилии, которые звучат точно как исконно украинские, но при этом имеют русское окончание -ов. Их появление – это не случайность и не результат естественного развития языка, а следствие принудительного русификации во времена СССР.
Русифицированные украинские фамилии являются отдельным предметом изучения для специалистов в области лингвистики. Как именно они менялись и с какой целью это делалось, разбирался OBOZ.UA.
Конечно, основной целью русификации фамилий было уничтожение национальной идентичности украинцев. Уникальный и весьма разнообразный подход к формированию родовых имен стирали, подгоняя к стандартам русского языка. Целью было убедить всех советских граждан, что они являются представителями одного народа и не принадлежат к каким-то особым локальным сообществам. Эту практику применяли и к другим колонизованным народам.
Вы никогда не обращали внимание, что украинские фамилии имеют большое разнообразие типичных окончаний? Среди них -енко/-енко/-янко, -чко, -нько, -ий/-ский/-зкий/-цкий, -ич/-ич/ -еч, -ук/-юк, -чук/-шук/-щук, -чак/-шак/-щак, -ок/-йок/-ёк, -ив/-ев, -ишин/-ешин, -чин, -ай/-ей/-ий, -ло, -иш, -дза и перечень можно продолжать еще достаточно долго. Тогда как в русском языке их можно пересчитать по пальцам одной руки: -ов, -ин, -их, -ский.
Чтобы упростить все и свести к российскому стандарту, советские чиновники нередко принудительно добавляли эти окончания к безсуффиксным фамилиям. Так мелодичные родовые имена с украинским характером теряли свою самобытность.
Самым простым способом было добавить к фамилии на -ко букву в в конце слова. Так возникли такие варианты как:
- Науменко – Науменков;
- Олексеенко – Алексеенков;
- Абраменко – Абраменков;
- Иваненко – Иваненков;
- Власенко – Власенков;
- Петренко – Петренков.
Так же поступали и с фамилиями, которые заканчивались на согласную букву. Получалось что-то вроде:
- Лихарь – Лихарев;
- Шинкар – Шинкарев;
- Моргун – Моргунов;
- Грабарь – Грабарев;
- Чеботарь – Чеботарев;
- Резник – Резников;
- Чумак – Чумаков;
- Золотарь – Золотарев;
- Коваль – Ковалев;
- Кравец – Кравцов;
- Писарь – Писарев;
- Хрущ – Хрущев.
Иногда фамилию переписывали полностью. Например, описаны случаи, когда фамилия Охрименко превращалась в Ефремова. В нем корень, образованный от мужского имени Охрим перевели на русский язык – получалось Ефрем. И к нему заместо исконного окончания добавили заимствованное -ов. И это не единичный подобный случай, к похожим можно отнести:
- Бережной – Брежнев;
- Хомич – Ефимов;
- Гриценко – Григорьев;
- Нечипоренко/Нечипорук – Никифоров;
- Прокопенко/Прокопец – Прокофьев.
Окончание -ин нередко получали те, кто на самом деле называли себя на -ук/-юк. Вот некоторые примеры:
- Стецюк – Стецюхин;
- Лукьянчук – Лукьянин;
- Тарасюк – Тарасин;
- Яремчук – Яремин;
- Остапчук – Остапин.
И это только поверхностный обзор обрусевших фамилий. Если покопаться, у значительного количества жителей Украины можно найти историю такого искажения. Однако, менять фамилию обратно на оригинальную или нет, должно оставаться личным выбором каждого человека. Ведь это его личное имя и часть самоидентификации. Жесткая регуляция здесь будет неуместной, ведь это станет вмешательством государства в частную жизнь. Что и делалось в СССР в рамках типичных колониальных, а порой и геноцидальных практик.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как и почему меняли свои фамилии украинцы, которые эмигрировали на запад – в США, Великобританию, Францию и т.д.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.