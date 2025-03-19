Какие документы нужны для выезда ребенка за границу во время военного положения и что следует знать: подробное объяснение

В ходе правового режима военного положения в Украине действует порядок пересечения границы для детей, не достигших 16-летнего возраста. Ребенка должен сопровождать взрослый родственник или уполномоченное родителями лицо.

Видео дня

По прибытии в страну назначение ребенка необходимо поставить на временный консульский учет в украинском дипломатическом учреждении. Как происходит вывоз ребенка за границу во время военного положения, какие документы нужны и как действовать в чужой стране, рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

В первую очередь важно знать: за границу ребенок в возрасте до 16 лет может уехать исключительно в сопровождении взрослого. Это может быть отец, другой родственник (бабушка, дедушка, совершеннолетний брат или сестра, мачеха или отчим) или другое лицо, которое на вывоз ребенка уполномочил письменным заявлением один из родителей. Заявление должно быть заверено органом опеки и попечительства. Нотариальное удостоверение согласия второго родителя для этого не нужно.

Если ребенка сопровождает мужчина, решение о разрешении ему на выезд за пределы Украины будет приниматься с учетом принадлежности его к перечню категорий лиц, освобожденных от военной службы и мобилизации, при наличии у него подтверждающих документов.

Для выезда за границу ребенок должен иметь паспорт гражданина Украины. Если паспорта нет, его может заменить свидетельство о рождении ребенка или другие документы, содержащие сведения о лице, на основании которых Государственная пограничная служба позволит пересечение государственной границы.

По прибытии в страну назначения лица, сопровождающие детей, обязаны в течение семи рабочих дней обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, чтобы поставить их на временный консульский учет.

Зарубежное дипломатическое учреждение Украины в течение одного рабочего дня обязано через Министерство иностранных дел проинформировать Министерство социальной политики и Национальную социальную сервисную службу о взятии детей на консульский учет.

После достижения 16 лет дети имеют право самостоятельно выезжать за границу. Однако, например, в странах Европы для несовершеннолетнего до достижения им 18-летнего возраста необходим взрослый сопровождающий. Если ребенок 16-17 лет будет за границей сам, его местные службы могут признать ребенком без сопровождения и назначить ему временных опекунов. Вернуть ребенка в таком случае можно только по решению суда.

Порядок пересечения границы гражданами Украины определен:

Законом Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины";

Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 года No57 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 25 августа 2010 года No 724, с соответствующими изменениями).

Мониторинг условий пребывания детей за пределами Украины, соблюдение социальных стандартов и прав в государстве их пребывания осуществляется:

Министерством социальной политики через своих уполномоченных представителей;

Национальной социальной сервисной службой Украины;

иными органами исполнительной власти;

общественными объединениями и лицами, деятельность которых направлена на защиту прав детей.

В случае нарушения прав ребенка или взрослого гражданина органами государственной власти или местного самоуправления, Лубинец призвал обращаться в его офис по адресу: Киев, ул. Институтская, 21/8, звонить по номерам 0800 50 17 20, 044 299 74 08 или писать на электронную почту: hotlinegombudsman.gov.ua.

Напомним, ранее в Минобороны разъяснили, как работают электронные постановления и направления на ВВК.

Также OBOZ.UA объяснял, кто может оформить отсрочку от мобилизации онлайн и что для этого нужно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!