Какие деревья нельзя обрезать осенью: почему это запрещено

Осенью садоводы часто берутся за секаторы, чтобы подготовить деревья к зиме и привести сад в порядок. Однако далеко не все растения хорошо переносят обрезку в этот период.

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Для некоторых деревьев осеннее вмешательство означает потерю цветочных почек, снижение урожая, а иногда и повышенный риск грибковых и бактериальных заболеваний. Специалист по садоводству Университета штата Колорадо Линда Ланджело и садовод, преподаватель и автор книг о растениях Гален Гейтс назвали деревья, которые лучше оставить в покое до конца зимы или весны.

Яблоня

Яблони формируют цветочные почки для будущего сезона еще осенью. Если именно в это время активно обрезать ветви, часть таких почек можно просто удалить, а это напрямую скажется на количестве плодов в следующем году.

По словам Линды Ланджело, осенняя обрезка также может ослабить зимостойкость дерева, особенно если проводить её до того, как яблоня полностью приспособится к низким температурам.

Лучше всего основную обрезку яблонь отложить до конца зимы, когда самые сильные морозы уже пройдут.

Вишня

Осенняя обрезка нежелательна и для кислых сортов вишни. После срезки на дереве остаются открытые раны, которые в холодный период заживают очень медленно.

Ланджело предупреждает, что из-за таких повреждений в дерево может проникнуть грибок, вызывающий так называемую серебристость листьев. Поражённые листья приобретают характерный серебристый оттенок, а впоследствии отдельные ветки могут отмирать. Поэтому вишню безопаснее обрезать в конце зимы.

Лоропеталум китайский

Лоропеталум китайский цветет как на старых, так и на молодых побегах. Именно поэтому выбрать правильное время для обрезки этого растения бывает непросто.

На старой древесине весной формируются цветы, а молодые побеги могут зацвести летом. Если обрезать растение осенью, можно удалить часть ветвей, на которых уже заложены будущие весенние цветы.

Кроме того, по словам Линды Ланджело, осенняя обрезка способна стимулировать новый рост. Молодые нежные побеги не успевают достаточно окрепнуть к морозам и могут погибнуть зимой.

Груша Каллери

Осенняя обрезка груши Каллери оставляет на ветвях открытые срезы, через которые легче проникают возбудители болезней.

Одной из самых больших опасностей является бактериальный ожог – заразное заболевание, поражающее цветы, молодые побеги и ветви. Оно особенно часто встречается именно на грушах и яблонях. Эксперт советует обрезать такие деревья в конце зимы или в начале весны, поскольку в этот период срезы заживают быстрее.

Боярышник

Боярышник ценят не только за красивое цветение, но и за декоративные плоды. Однако осенняя обрезка может лишить дерево и того, и другого.

Гален Гейтс объясняет, что цветочные почки формируются ещё в течение вегетационного сезона. Удалив их осенью вместе с ветвями, садовод рискует остаться в следующем сезоне без значительной части цветов, а соответственно – и плодов.

Есть и другая причина избегать осенней обрезки. Боярышник может страдать от бактериального ожога, раковых заболеваний коры и гнили древесины, а свежие срезы создают дополнительные входные ворота для инфекций. Оптимальный период для обрезки боярышника – конец зимы.

Магнолия

Магнолия формирует цветочные почки задолго до весеннего цветения. Они закладываются еще во время активного сезона, поэтому осенью уже хорошо заметны на концах побегов.

По словам Галена Гейтса, осенняя обрезка может удалить практически все будущие цветы. В результате весной дерево не порадует своим характерным пышным цветением.

Поэтому магнолию не стоит обрезать осенью без крайней необходимости. Если нужно удалить поврежденные или лишние ветки, лучше делать это в подходящий для конкретного вида период.

Цветущий дерен

Цветущий кизил также заранее формирует почки на следующий год. Осенняя обрезка может удалить будущие цветы ещё до того, как они распустятся.

Кроме того, Гален Гейтс обращает внимание на грибковые заболевания, в частности септориоз и антракноз. Из-за свежих осенних срезов дереву сложнее противостоять инфекции. Лучшим периодом для обрезки специалист называет конец зимы, когда активность грибковых спор значительно ниже. Если же приходится обрезать дерево весной, секатор желательно дезинфицировать после каждого среза.

Ирга

Ирга декоративна практически в течение всего года: весной она обильно цветет, летом образует ягоды, осенью меняет окраску листьев, а зимой привлекает внимание красивой формой кроны.

Однако цветочные почки для раннего весеннего цветения закладываются заранее. Поэтому осенняя обрезка может значительно уменьшить количество цветов в следующем году. Гален Гейтс советует не трогать иргу осенью ещё и потому, что её естественная форма ветвей сама по себе придаёт саду декоративность зимой.

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