Какие знака зодиака ждет романтика на Новый год 2026: откройте душу для новых отношений

Рождественские и новогодние праздники – лучшее время для романтических встреч. Некоторые знаки зодиака могут найти своего человека во время путешествий: например, во время проверки багажа или в самолете.

Видео дня

Другие знаки зодиака могут найти романтику во время посещения родного города или во время выполнения праздничных поручений в последнюю минуту. Независимо от того, где и как случается любовь, этот праздничный сезон обречен быть чрезвычайно романтичным, пишет OBOZ.UA.

По словам опытных астрологов, четыре знака зодиака предназначены для романтических отношений в этот праздничный сезон. Звезды сошлись на своей благосклонности, чтобы принести любовь, усилить страсть и проявить преданность.

Рак

Раки, вас ждут серьезные отношения. Новый год подарит вам человека, которого вы ждали, благодаря растущей энергии Козерога в вашем седьмом доме брака. Однако мистическая энергия Рыб в вашем девятом доме расширения говорит о том, что вам, возможно, придется выйти из зоны комфорта, чтобы быть со своей второй половинкой. Вы можете встретить "своего единственного" человека во время путешествия на праздники или посещения праздничных мероприятий в последнюю минуту, которые вам не мешают. В частности, в конце декабря может произойти событие или получить приглашение, которое стоит посетить.

Дева

Этот праздник ощущается иначе, ведь тебя может ждать подарок в любви и сексе. Из-за того, что Нептун находится в прямом положении в твоем седьмом доме отношений, и приток энергии Козерога в твой пятый дом страсти, ты можешь почувствовать, что дела наконец меняются к лучшему для романтики. Возможно, появится захватывающая возможность связаться с любимым человеком из родного города или с любимым из детства, когда ты вернешься домой на праздники. Не зацикливайся на этом, ведь ты должен развлекаться сейчас, а не беспокоиться о будущем. Если ты правильно разыграешь свои карты, тебя может ждать новогодний поцелуй.

Лев

Чем больше, тем веселее, Лев. У вас будет множество вариантов и возможностей влюбиться в этот праздничный сезон, ведь вся энергия Стрельца накапливается в вашем пятом доме страсти. Хотя это идеальное время для свиданий и непринужденного праздничного романа, вы можете тайно желать чего-то более серьезного. Растущее желание иметь длительного партнера околачивается где-то в вашем сознании, поскольку Плутон медленно трансформирует ваш седьмой дом преданности. Это может быть трудно, но продолжайте иметь более непринужденный тон и подход к свиданиям прямо сейчас. Слишком сильное давление на поиск кого-то вызывает стресс. Сосредоточьтесь на том, чтобы наслаждаться собой, знакомясь с потенциальными новыми возлюбленными.

Близнецы

Близнецы, милая встреча на праздники может перерасти в нечто большее. Без давления, но ваш праздничный роман может быть таким, где энергия Стрельца расширяет ваш седьмой дом партнерства, а энергия Козерога углубляет восьмой дом близости. Возможно, вы даже не ищете сейчас никого, но нужный человек обязательно найдет вас. Возможно, вы встретитесь, выполняя праздничные поручения в последнюю минуту, или, возможно, будете сидеть рядом с ним во время полета домой, чтобы навестить близких. Вы можете сразу почувствовать, что это тот человек, который вам нужен. Старайтесь не паниковать и точно не занимайтесь самосаботажем. Наслаждайтесь временем, проведенным с этим человеком, и поставьте себе цель продолжать исследовать эту связь в новом году.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.