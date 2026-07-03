Какие части курицы не стоит употреблять в пищу: об этом мало кто знает

Куриный бульон, запеченные окорочка, грудка на гриле или домашние блюда из курицы – все это давно стало привычным для многих семей. Курицу ценят за доступность, простоту приготовления и то, что из неё можно приготовить десятки различных блюд.

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Но мало кто задумывается, действительно ли все части куриной тушки одинаково пригодны для использования на кухне. Раньше, когда старались не тратить продукты впустую, в кастрюлю часто попадали почти все части птицы. Сегодня же эксперты говорят, что некоторые части курицы рекомендуют не использовать, поскольку в них могут скапливаться паразиты и нежелательные вещества.

Какие части курицы лучше не есть

Больше всего вопросов вызывает куриный хвост, который часто называют "гузкой". Это небольшая часть тушки, расположенная вблизи выделительной системы птицы. Некоторые считают её полезной добавкой к бульону, однако от использования этой части лучше отказаться.

Также к наиболее рекомендуемым для употребления частям курицы не относятся легкие и голова. Именно эти части тушки лучше не использовать при приготовлении обеда.

Грудка или окорочок: что выбрать

В магазинах наибольшим спросом пользуется куриная грудка. Она нежирная, нежная и проста в приготовлении. Именно поэтому её часто выбирают люди, которые следят за рационом или хотят приготовить более лёгкое блюдо.

Белое мясо содержит меньше жира и калорий, чем другие части курицы. Оно хорошо подходит для легких обедов, салатов и диетических блюд.

Однако это не означает, что окорочка или голени – худший выбор. Наоборот, многие повара считают именно темное мясо самой вкусной частью курицы. Оно сочнее, имеет более выраженный вкус, и его сложнее пересушить во время запекания или жарки.

Именно поэтому окорочка часто запекают в духовке, готовят на гриле или добавляют в блюда, приготовленные в одной посуде. Хотя в них немного больше жира, они также содержат ценные питательные вещества, в частности железо и цинк. На практике выбор между грудкой и окорочком зависит прежде всего от вкуса и способа приготовления блюда.

Как приготовить куриную грудку, чтобы она не была сухой

Самая частая проблема при приготовлении куриной грудки – пересушивание. Достаточно подержать мясо на сковороде или в духовке на несколько минут дольше, и оно становится жестким и менее вкусным.

Один из простых способов избежать этого – выровнять толщину грудки перед жаркой. Так мясо будет готовиться равномерно по всей поверхности. Для этого его можно слегка отбить кухонным молотком или надрезать более толстые части.

Еще один способ – ненадолго подержать мясо в солевом растворе. Для этого в литр холодной воды добавляют примерно 60 граммов соли и погружают курицу на 20–40 минут. После этого грудка лучше сохраняет влагу и после жарки остается более сочной.

Альтернативой может служить маринад на основе натурального йогурта или пахты. Молочный продукт образует на поверхности мяса тонкий защитный слой и помогает курице оставаться мягкой даже после запекания.

Важно и время приготовления. На хорошо разогретой сковороде куриной грудке обычно достаточно примерно 5–7 минут с каждой стороны. В духовке её стоит запекать 25–30 минут при температуре 180 градусов. Этого достаточно, чтобы мясо приготовилось, но не потеряло сочность.

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