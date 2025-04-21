Какие болезни глаз и спины освобождают от мобилизации в Украине: объяснение

Украинское законодательство определяет перечень болезней и состояний, при которых военнообязанного гражданина не могут мобилизовать. Кроме самого диагноза, ключевой является форма заболевания и тяжесть его течения.

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Решение о непригодности к военной службе и исключении из воинского учета принимает военно-врачебная комиссия. OBOZ.UA со ссылкой на официальные наказы рассказывает о том, какие болезни глаз и спины являются основанием для освобождения от мобилизации.

Общие положения по освобождению от мобилизации по состоянию здоровья

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", во время военного положения мобилизации подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет. Пригодность гражданина к призыву определяет военно-врачебная комиссия (ВВК) во время медицинского осмотра.

Соответственно, освобождение от мобилизации возможно в случаях, когда военнообязанный имеет заболевания, существенно ограничивающие или исключающие его участие в военной службе.

Этот перечень утвержден приказом Министерства обороны "Об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины" №262 от 27 апреля 2024 года. Им определен перечень болезней, которые служат основанием для принятия решения ВВК о непригодности к военной службе и исключении из воинского учета.

Список заболеваний органов зрения

Основанием для снятия с воинского учета являются следующие болезни глаз и придаточного аппарата:

– выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

- резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах, с частыми обострениями или снижением прогрессирующих зрительных функций (рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.п.);

– отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

– глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;

– стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

– близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;

– острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

– слепота одного или обоих глаз и отсутствие одного или обоих глазных яблок.

Список заболеваний позвоночника и спины

Основанием для освобождения от мобилизации по заключению военно-врачебной комиссии должны стать:

– болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54;

– кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника;

– спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;

– травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;

– переломы позвоночника на любом уровне;

– перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвыв позвонка, разрыв межпозвонкового диска;

– разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;

– прогрессивный туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;

– активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;

– деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;

- деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, синдромом сосудистого (не менее трех месяцев) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;

– фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и др.) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

Не будут призывать в Украине во время действия правового режима военного положения граждан, страдающих тяжелыми формами артритов, если они влияют на опорно-двигательную систему, и с такими болезнями спины, как перелом позвоночника; сдавление, отек, разрыв, сотрясение и кровоизлияние спинного мозга; туберкулез прогрессирующего позвоночника; активный туберкулез позвоночника, суставов, костей.

Как сообщал OBOZ.UA, мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, до 4 мая 2024 года имевшие статус ограниченно пригодных, должны повторно ВВК. Министерство обороны Украины установило дедлайн для этой категории военнообязанных – до 5 июня 2025 включительно.

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