Какая вы страна по знаку зодиака: Тельцы – Украина, а Близнецы – США

Астрологи часто сопоставляют разные страны с характерами знаков зодиака. По одной из популярных астрологических классификаций, Украина находится под покровительством Тельца. Под этим знаком рождаются люди, которые ценят труд, свободу, практичность и свою землю.

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В астрологии каждому знаку традиционно приписывают свои "идеальные" страны, где черты характера раскрываются ярче всего, пишет Vogue.

Овен

Англия или Ирландия (символизируют лидерство, бунтарский дух и динамичность).

Телец

Швейцария или Украина (ассоциируются с любовью к природе, плодородием, стабильностью и трудом).

Близнецы

США или Франция (олицетворяют свободу, общительность, тягу к знаниям и культуре).

Рак

Италия или Хорватия (символизируют семейные ценности, уют, традиции и близость к воде).

Лев

Испания или Греция (яркие, гордые и харизматичные страны).

Дева

Германия или Япония (известны своей педантичностью, любовью к порядку и технологиям).

Весы

Австрия или Словения (отличаются гармонией, культурным балансом и эстетикой).

Скорпион

Мексика или Египет (загадочные, контрастные страны с богатой историей и сильной энергетикой).

Стрелец

Австралия или Таиланд (любят путешествия, свободу и открыты всему новому)

Козерог

Канада или Финляндия (суровые, но надежные страны, где ценятся стойкость и закон).

Водолей

Бразилия или Нидерланды (прогрессивные, свободолюбивые страны, которые не боятся перемен).

Рыбы

Португалия или Индия (духовные, творческие и эмоциональные центры мира)

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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