Какая вы страна по знаку зодиака: Тельцы – Украина, а Близнецы – США
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Астрологи часто сопоставляют разные страны с характерами знаков зодиака. По одной из популярных астрологических классификаций, Украина находится под покровительством Тельца. Под этим знаком рождаются люди, которые ценят труд, свободу, практичность и свою землю.
В астрологии каждому знаку традиционно приписывают свои "идеальные" страны, где черты характера раскрываются ярче всего, пишет Vogue.
Овен
Англия или Ирландия (символизируют лидерство, бунтарский дух и динамичность).
Телец
Швейцария или Украина (ассоциируются с любовью к природе, плодородием, стабильностью и трудом).
Близнецы
США или Франция (олицетворяют свободу, общительность, тягу к знаниям и культуре).
Рак
Италия или Хорватия (символизируют семейные ценности, уют, традиции и близость к воде).
Лев
Испания или Греция (яркие, гордые и харизматичные страны).
Дева
Германия или Япония (известны своей педантичностью, любовью к порядку и технологиям).
Весы
Австрия или Словения (отличаются гармонией, культурным балансом и эстетикой).
Скорпион
Мексика или Египет (загадочные, контрастные страны с богатой историей и сильной энергетикой).
Стрелец
Австралия или Таиланд (любят путешествия, свободу и открыты всему новому)
Козерог
Канада или Финляндия (суровые, но надежные страны, где ценятся стойкость и закон).
Водолей
Бразилия или Нидерланды (прогрессивные, свободолюбивые страны, которые не боятся перемен).
Рыбы
Португалия или Индия (духовные, творческие и эмоциональные центры мира)
Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.