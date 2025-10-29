Какая осенняя ошибка портит газон: предупреждение от экспертов

Пышный и яркий зеленый газон не только делает ваш сад красивее – он даже в холодное время года поднимает настроение и борется с ощущением серости и подавленности. Однако в погоне за красотой лужайки многие новички допускают одну огромную ошибку, причем именно осенью.

Видео дня

Как пишет издание Express, эта ошибка заключается в том, чтобы косить газон, когда он явно влажный. А в осенний сезон это случается часто из-за специфики погоды. И именно кошение мокрой травы может нанести покрытию непоправимый вред. Причин, почему это плохо, существует несколько.

Во влажном состоянии стебли травы будут рваться и расщепляться под лезвиями косилки, а не срезаться чисто. Это слишком сильно повреждает растения, они не могут должным образом восстановиться и быстро буреют.

Кроме того, вес косилки, которая идет по сырой земле, уплотняет почву. А это ухудшает циркуляцию воздуха в ней и препятствует развитию корней травы.

А еще кошение травы, когда она влажная, ускоряет распространение болезней растений. В дождливую погоду трава более восприимчива к грибкам и другим инфекциям.

Плох этот подход и для косилки. Влажная трава сильно слипается и может засорять механизм. А это существенно ускоряет повреждение оборудования.

Именно поэтому опытные садоводы советуют: когда вам надо покосить газон, сверьтесь с прогнозом погоды. Если прогнозируются дожди, либо успейте сделать все до того, как первые капли увлажнят траву, либо отложите все до момента, когда растения просохнут.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему комнатные и не только растения лучше всего выращивать в терракотовых горшках.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.