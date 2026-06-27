Как заставить петунию расти шарообразно: советы для новичков

Петуния может расти пышным шаром, но для этого ее нужно правильно формировать. Часто вместо густого цветущего куста растение вытягивается в один длинный стебель, выглядит редко и быстро теряет декоративность.

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Это не всегда ошибка цветовода: петуния естественным образом направляет силы в верхушку, а боковые почки могут оставаться "спящими". OBOZ.UA рассказывает, что исправить ситуацию помогают своевременное прищипывание, грамотная обрезка и правильный уход летом.

Почему петуния вытягивается в один стебель

Вытягивание в одну длинную ветку – естественная особенность роста многих растений. Верхушка активно забирает на себя питание, поэтому боковые побеги развиваются медленно или почти не растут. В результате петуния становится похожей не на пышный шар, а на тонкую палку с несколькими цветками на конце.

Чтобы изменить форму куста, верхушку нужно прищипнуть или обрезать. После этого растение "просыпается" ниже места среза и начинает выпускать боковые побеги. Именно они постепенно формируют густую зелёную основу, на которой впоследствии появляется много цветов.

Как обрезать кустовую петунию

Если кустовая петуния уже сильно вытянулась, микроскопическое прищипывание верхушки почти не поможет. В таком случае новые побеги могут появиться только из верхней части, и растение все равно останется непропорциональным.

Для кустовых сортов лучше действовать смелее: если ветка стала слишком длинной, её можно укоротить примерно наполовину. Так растение получит сигнал наращивать боковые побеги не только вверху, но и ниже. Именно это поможет сформировать более компактный и густой куст.

Проводить обрезку лучше утром или вечером, когда нет палящего солнца. После процедуры растению нужен покой, умеренный полив и время на восстановление.

Как формировать ампельные петунии

Ампельные петунии формируют иначе. Они естественным образом растут длинными свисающими побегами, поэтому не всегда нуждаются в таком радикальном укорачивании, как кустовые сорта.

Для ампельных разновидностей можно использовать простой способ: обрезать все, что сильно выбивается за пределы горшка или портит форму. Если куст растет неравномерно и одна сторона стала тяжелее, подрезают именно ее. Если нужно придать растению аккуратную форму, побеги можно подстричь по кругу. Срезанные здоровые побеги не обязательно выбрасывать. Их можно попробовать укоренить во влажной почве и получить новые растения.

Когда петунию можно обрезать, а когда лучше не трогать

Петуния развивается поэтапно, и в каждый период ей требуется разный уход. После высадки, когда растение только наращивает зеленую массу, его можно формировать более активно. В это время единичные бутоны лучше удалять, чтобы петуния не тратила силы на раннее цветение, а сначала сформировала крепкий "скелет" куста.

Когда растение уже активно цветет и все покрыто бутонами, прищипывать его не стоит. В этот период петунии нужны регулярный полив, подкормка и минимальный стресс. Если начать обрезать ее во время пика цветения, она может перестать цвести и долго восстанавливаться.

Омолаживающую стрижку проводят тогда, когда цветение заметно ослабевает, куст редеет, появляются проплешины, а побеги вытягиваются. Именно тогда растение можно обрезать сильнее, чтобы запустить новую волну роста.

Чем подкормить петунию после обрезки

Вначале после обрезки можно использовать удобрение с повышенным содержанием азота. Азот помогает наращивать листья и новые побеги. Но важно не переусердствовать: избыток азота делает листья рыхлыми, водянистыми и менее устойчивыми к жаре, вредителям и болезням.

Достаточно одной-двух азотных подкормок, после чего лучше перейти на удобрения с преобладанием калия. Калий помогает петунии обильнее цвести, лучше переносить стресс и быть более устойчивой к неблагоприятным условиям.

Почему важен размер горшка

Даже правильная формировка не даст хорошего результата, если петунии тесно. Современные ампельные сорта и вегетативные гибриды часто генетически способны самостоятельно формировать пышный шар, но для этого им нужен достаточный объем почвы.

В маленьком кашпо земля быстро пересыхает, корням не хватает места, а растение не может полноценно нарастить зеленую массу. В жару 3-литровый горшок может пересохнуть за несколько часов, и петуния начинает увядать даже при регулярном уходе.

Лучше высаживать петунию в большие вазоны – примерно от 10 литров на одно растение. Так корневая система будет иметь больше пространства, а влага будет сохраняться дольше.

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