Как заставить фиалки зацвести: дешевые, но эффективные удобрения

Иногда даже ухоженные растения вдруг останавливаются в развитии, наращивают лишь листья и отказываются выпускать бутоны. Причина не всегда в сорте или почве. Часто фиалке просто не хватает света, тепла или питания.

Хорошая новость: вернуть цветы можно без дорогих удобрений. OBOZ.UA рассказывает, как заставить фиалки зацвести.

Дайте свет и тепло

Свет – главный "двигатель" цветения. Фиалки любят рассеянное дневное освещение, поэтому лучше всего чувствуют себя на восточных или северо-восточных окнах. Прямое солнце обжигает листья, а недостаток света делает растение вялым.

В холодный сезон можно помочь лампой дневного света – 10–12 часов освещения в сутки обеспечат формирование бутонов. Оптимальная температура – +20...+24 °C, без резких колебаний и сквозняков.

Правильный полив

Фиалка не терпит переувлажнения. Поливайте только тогда, когда верхний слой почвы подсохнет. Лучше всего наливать воду в поддон, чтобы влага поступала снизу – это предотвращает гниль корней.

Для удобства можно организовать фитильный полив – вода будет поступать постепенно, и почва будет оставаться слегка влажной, как в естественных условиях.

Дешевые, но действенные удобрения

Дрожжи

Растворите 1 чайную ложку сухих дрожжей и 1 чайную ложку сахара в 1 литре теплой воды. Дайте настояться 2 часа, затем полейте растение.

Такой "дрожжевой коктейль" содержит витамины группы B и микроэлементы, которые активируют корневую систему и пробуждают цветочные почки.

Сахар

Растворите 1 чайную ложку сахара в стакане воды и полейте фиалку. Глюкоза – быстрый источник энергии, который стимулирует обмен веществ в клетках. Такую подкормку можно делать раз в месяц, чередуя с другими способами.

Перекись водорода

Смешайте 1 ст. ложку 3% перекиси на 1 литр воды. Полученный раствор не только обогащает почву кислородом, но и обеззараживает ее, предотвращая грибковые болезни. Регулярное применение делает листья ярче, а цветение – обильнее.

Банановая кожура

Измельчите кожуру одного банана, залейте литром теплой воды и оставьте настаиваться на 24 часа. Затем процедите и полейте фиалку.

Банановая кожура – природный источник калия, фосфора и магния, необходимых для формирования бутонов.

