Как заснуть быстро и без проблем в жаркую погоду: правило одного часа

Хотя теплая погода – это прекрасные условия для хорошего отдыха днем, жара делает сон неудобным и тяжелым. Большинство домов спроектированы таким образом, чтобы сохранять тепло, поэтому поддерживать прохладу в комнатах во время жаркой погоды чрезвычайно сложно, если вам не повезло иметь кондиционер.

Но есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы остыть, когда наступают теплые ночи, в частности придерживаться "правила одного часа" перед сном, пишет Express.

По словам экспертов по сну, принятие теплого душа или ванны за час до сна на самом деле может обеспечить более спокойный ночной сон.

Хотя греться в душе, когда уже довольно душно, может показаться нелогичным, вода повышает температуру вашего тела, а затем побуждает тело быстрее охлаждаться, что сигнализирует мозгу о том, что пора отдохнуть, и запускает естественную реакцию организма на сон.

Попробуйте завершить процедуру примерно 30 секундами прохладной, но не холодной воды. Такое плавное снижение температуры помогает еще быстрее запустить естественный процесс охлаждения вашего тела.

Принимая душ или ванну перед сном, избегайте слишком горячей воды, поскольку это может слишком повысить температуру вашего тела, из-за чего вы будете чувствовать себя более бодрыми и, как следствие, вам будет труднее заснуть.

