Как защитить яблони от вредителей в сентябре: простая задача

Сентябрь – время активной работы в саду. Сбор урожая овощей и фруктов, стрижка и полив газона, посадка луковичных и декоративных растений, а также уборка сада перед зимой — все это отнимает много времени.

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Однако важно защищать свои растения от вредителей. В сентябре они начинают искать укрытие на зиму. Простое действие может защитить ваши яблони от них, пишет OBOZ.UA.

Осенью некоторые вредители перемещаются по стволам деревьев в поисках укрытия на зиму. К ним относятся моли. Зимняя моль — это чешуекрылое насекомое, самки которого не летают, поэтому осенью они поднимаются по стволу, чтобы добраться до кроны и отложить яйца. Весной эти гусеницы вылупляются и могут повредить дерево, питаясь молодыми листьями, почками и цветами.

Однако есть способы предотвратить это или, по крайней мере, минимизировать риск. Использование простой ленты и регулярный уход за яблоней затруднят вредителям поиск места для зимнего укрытия. Это безопасный метод, позволяющий уменьшить количество вредителей, не прибегая к химикатам.

Лента для яблони – это простое и недорогое решение. Самый простой вариант – это лента из гофрированного картона, которая позволяет вредителям прятаться в её складках, предотвращая их дальнейшую миграцию. Существуют также липкие ленты, которые позволяют насекомым прилипать к липкой поверхности.

Это может повлиять как на вредителей, так и на полезных насекомых, обитающих в саду. Однако у этого решения есть свои недостатки.

Через некоторое время пленку следует снять вместе с любыми насекомыми или личинками. Картонный вариант важно не переносить в другую часть сада, поскольку это приведет к переносу вредителей.

Осенью важно ухаживать за яблонями, осматривая их и удаляя любую отслоившуюся кору. Также следует удалить все зараженные плоды и листья. Это может минимизировать риск нападения вредителей, гарантируя, что деревья переживут зиму и весну невредимыми.

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