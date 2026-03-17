Как защитить сад от кротов: поможет одно растение

Кроты являются важной частью экосистемы, ведь разрыхляют почву и улучшают ее аэрацию. В то же время на приусадебных участках их активность часто становится настоящей проблемой для садоводов. Поврежденные грядки, разрушенные клумбы и многочисленные ходы под землей могут испортить даже ухоженный сад.

Стоит отказываться от агрессивной химии в пользу природных методов. Один из таких способов – использование декоративного растения, которое одновременно украшает участок и отпугивает нежелательных гостей, рассказывает Kobieta Interia.

Почему кроты появляются в саду

Кроты не питаются растениями, однако в процессе поиска пищи активно роют тоннели, разрушая корневую систему культур. Они выбирают плодородные, хорошо увлажненные почвы, где много дождевых червей и личинок.

Именно поэтому ухоженные огороды и клумбы становятся для них идеальной средой обитания. В результате даже полезное животное может нанести ощутимый вред урожаю и декоративным насаждениям.

Натуральная защита вместо химии

Вместо ядовитых средств садоводам все чаще рекомендуют естественные решения. Одним из самых эффективных считается высаживание тюльбагии фиолетовой – декоративного многолетнего растения.

Она сочетает эстетическую функцию с практической, создавая естественный барьер против вредителей. Такой подход позволяет защитить сад без вреда для почвы, растений и домашних животных.

Чем особенна тюльбагия фиолетовая

Тюльбагия фиолетовая образует густые кустики узких зеленых листьев, напоминающих декоративную траву. Ее главным украшением являются небольшие звездчатые цветы светло-фиолетового оттенка, собранные в изящные соцветия на тонких стеблях.

Растение вырастает примерно до 30 сантиметров и гармонично вписывается в клумбы и рабатки. Оно не прихотливо в уходе, хорошо переносит обычные садовые условия и может расти на одном месте много лет.

Почему это растение отпугивает кротов

Листья и луковицы тюльбагии содержат серосодержащие соединения, которые придают ей характерный аромат, похожий на запах чеснока. Для человека он легкий и почти незаметный, а для животных – резкий и неприятный.

Именно этот запах создает естественный барьер, который отпугивает кротов, норовиков и других мелких обитателей почвы. Высаженное вдоль грядок или по периметру участка, растение значительно уменьшает вероятность появления нежелательных "гостей".

Когда и как сажать тюльбагию

Лучшее время для высадки – весна, когда проходит риск заморозков, обычно в апреле. Растение предпочитает солнечные участки и легкую, хорошо дренированную почву без застоя воды. Перед посадкой землю стоит разрыхлить и добавить компост.

Луковицы или саженцы высаживают на глубину около 5 сантиметров, оставляя между ними расстояние 15–20 сантиметров для дальнейшего разрастания.

Уход и период цветения

Тюльбагия цветет с начала лета до конца августа, долго сохраняя декоративность клумб. Для продления цветения рекомендуется удалять увядшие соцветия. На начальном этапе растение следует умеренно поливать, а впоследствии оно хорошо переносит короткие периоды засухи. Благодаря своей неприхотливости оно подходит даже для тех, кто не имеет большого опыта в садоводстве.

