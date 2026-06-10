Как защитить овощи от фитофтороза и мучнистой росы: действенный способ

Хвощ полевой часто считают обычным сорняком, но из него можно приготовить полезное натуральное средство для огорода. Опрыскивание настоем или жидким удобрением из хвоща помогает защитить помидоры, огурцы и другие растения от грибковых болезней.

Видео дня

Особенно актуально использовать хвощ в мае и июне, когда растения активно растут, а влажная погода может способствовать развитию болезней. Средство применяют против мучнистой росы, фитофтороза и других грибковых поражений, информирует Deccoria.

Почему хвощ действует против фитофтороза и мучнистой росы

Хвощ полевой распространен в природе, а на огороде его часто воспринимают как нежелательное растение. Он имеет глубокие корни, поэтому избавиться от него бывает сложно. В то же время свойства хвоща давно использовали в народной медицине, а теперь его ценят и огородники.

Главная причина пользы хвоща – высокое содержание кремния. После настаивания в воде он переходит в форму, которую растения могут усваивать через листья во время опрыскивания. Благодаря этому листовая пластина становится крепче, а растение лучше противостоит проникновению грибковых патогенов.

Когда споры грибов заражают листья, они повреждают его внешние ткани, чтобы проникнуть глубже. Кремний помогает растению создать защитный барьер в месте инфекции. Так образуется своеобразная преграда, которая затрудняет дальнейшее распространение болезни.

Средство из хвоща работает не только как профилактика. Оно укрепляет естественные защитные механизмы растения, а также может помогать при уже имеющихся грибковых поражениях.

В хвоще содержатся сапонины, которым приписывают противогрибковые свойства. Именно поэтому опрыскивание используют против мучнистой росы, фитофтороза и других болезней, часто поражающих овощи.

Водные растворы из хвоща полевого внесены в перечень базовых веществ, разрешенных в Европейском Союзе как природный фунгицид. Их можно использовать и в сертифицированном органическом земледелии.

Хвощ или крапива: что лучше для помидоров

Огородники часто используют также жидкое удобрение из крапивы. Оно тоже может поддерживать растения и частично помогать в защите от грибковых болезней. Его действие связано с поставкой кремния, а также с изменением pH поверхности листьев, что делает ее менее благоприятной для развития грибов.

Однако по сравнению с хвощом крапива содержит меньше кремния, поэтому ее противогрибковое действие слабее. Зато крапива хорошо работает как стимулятор роста. Благодаря содержанию азота она помогает растениям наращивать зеленую массу, поэтому особенно полезна весной.

Поэтому для питания и роста чаще выбирают крапиву, а для укрепления растений и профилактики грибковых болезней – хвощ полевой.

Как приготовить жидкое удобрение из хвоща

Для приготовления понадобится:

1 кг свежего хвоща или 150 г сушеного;

10 л воды, желательно дождевой.

Хвощ нужно измельчить, положить в пластиковую или деревянную емкость и залить водой. Металлическую посуду лучше не использовать, ведь она может вступать в реакцию с компонентами растения.

Емкость оставляют в теплом месте. Ее можно прикрыть крышкой, но не закрывать герметично, поскольку раствору нужен доступ воздуха. Со временем на поверхности появится пена – это признак начала брожения. Когда пена полностью исчезнет, средство будет готово. Обычно процесс длится около двух недель.

Для каких растений используют хвощ

Жидкое удобрение из хвоща особенно полезно для культур, которые часто страдают от грибковых заболеваний. В первую очередь его применяют для помидоров и огурцов, чтобы уменьшить риск фитофтороза и мучнистой росы.

Также средство можно использовать для роз, клубники, малины и других растений, подверженных грибковым поражениям. Опрыскивание помогает укрепить листья и сделать растения более устойчивыми к неблагоприятным условиям.

Когда и как опрыскивать растения

Для профилактики опрыскивание хвощом лучше всего проводить в мае и июне. В это время растения активно растут, а дождливая погода может создать благоприятные условия для развития грибковых болезней.

Перед использованием жидкое удобрение обязательно разводят водой. Для опрыскивания применяют пропорцию 1:10 или 1:5. Это означает, что 1 л готового средства нужно развести в 10 л или 5 л воды.

Обработку можно повторять каждые 2–3 недели. В то же время важно следить за состоянием растений. Избыток кремния может ухудшить усвоение некоторых питательных веществ, в частности железа. Это иногда проявляется хлорозом – пожелтением листьев.

Лучше всего проводить опрыскивание в сухую безветренную погоду, не под прямым палящим солнцем. Так раствор лучше задержится на листьях и не вызовет стресса для растений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о безопасном способе защитить плодовые деревья от тли.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.