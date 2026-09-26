Как защитить молодые деревья перед зимой: есть три простых правила
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С наступлением холодов молодые саженцы становятся наиболее уязвимой категорией садовых насаждений, поскольку их корневая система и кора еще не обладают достаточной защитой от суровых погодных условий. Экстремальные морозы, резкие перепады температур и голодные дикие животные могут нанести стволам и корням непоправимый ущерб, вплоть до полной гибели растения.
Чтобы предотвратить негативные последствия зимних непогоды, важно заранее принять комплексные профилактические меры. Соблюдение трех основных шагов позволит сохранить влажность почвы, изолировать корни и создать надёжный барьер против грызунов или диких животных, заверили эксперты Homes & Gardens.
Обеспечение влажности осенью и зимой
Распространенной ошибкой многих садоводов является прекращение полива растений с наступлением осенних холодов. Однако в засушливые периоды осенью и зимой молодые саженцы остро нуждаются в достаточном уровне увлажнения для успешной зимовки.
Особенно это касается вечнозеленых пород, которые продолжают испарять влагу через хвою даже в холодное время года. Обильный предзимний полив помогает насытить почву влагой и значительно снижает риск зимнего высыхания и побурения кроны.
Мульчирование приствольного круга для защиты корней
Органическая мульча служит естественным теплоизолятором, который защищает нежные, еще формирующиеся корни от резких перепадов температуры и удерживает влагу в почве.
- Для укрытия отлично подойдут измельченная кора, древесная щепа, сосновая кора или специальные мульчирующие маты.
- Оптимальный слой органики составляет от 5 до 10 сантиметров над корневой зоной.
- Мульчу следует равномерно распределять по площади проекции кроны, оставляя расстояние у самого ствола. Засыпка коры вплотную приводит к накоплению лишней влаги, что провоцирует гниение и развитие грибковых заболеваний.
Установка физической защиты от диких животных и грызунов
В холодное время года, когда не хватает естественных источников пищи, кролики, мыши и олени начинают обгрызать нежную кору молодых деревьев, что может привести к повреждению сосудистой системы растения и его вымерзанию.
Для защиты от животных вокруг стволов возводят защитные конструкции:
- Сетчатые и проволочные барьеры: конструкция должна быть достаточно высокой, чтобы животные не доставали до ветвей.
- Вентиляция: защитный материал должен иметь сетчатую структуру для свободной циркуляции воздуха вокруг коры.
- Сохранение защиты весной: не стоит спешить снимать ограждение с первым теплом, ведь молодые почки и свежие побеги очень привлекательны для голодных животных в начале весны.
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