Как защитить клубнику от сильных морозов: сделайте это осенью

Сбор урожая клубники обычно заканчивается в июле, хотя поздние сорта могут плодоносить вплоть до августа. Однако это не повод оставлять грядку без присмотра.

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После плодоношения следует удалить старую листву, поддерживать почву влажной и дать растениям время восстановиться, поскольку именно тогда они готовятся к следующему сезону. Итак, можно использовать древесную золу, но только от сжигания чистой, неокрашенной и необработанной древесины, пишет OBOZ.UA.

Вносите её умеренно, поскольку она в основном обеспечивает калий и кальций и не содержит азота, который осенью не особенно нужен. Калий поддерживает водный баланс растений и помогает им войти в холодный сезон в лучшем состоянии.

Однако не стоит переусердствовать. Зола повышает pH почвы, а клубника хорошо растет в слабокислой почве с pH около 6,0–6,5. Для кислой почвы с низким содержанием калия обычно используют около 50–70 г золы на квадратный метр, тонко распределяя её между кустами и осторожно перемешивая с почвой.

Осенью рекомендуется избегать удобрений азотом, поскольку это стимулирует развитие новых листьев и побегов в то время, когда растения должны постепенно готовиться к зиме.

Не вся клубника заканчивает свой сезон одновременно. Вечноплодные сорта могут цвести и плодоносить до конца лета и даже осенью, поэтому корректируйте уход, чтобы обеспечить плодоношение. Независимо от сорта, удаляйте сорняки, больные листья и лишние побеги, а также следите, чтобы почва не пересыхала, поскольку именно в это время растения восстанавливают листву и формируют почки, из которых развиваются следующие плоды.

OBOZ.UA ранее писал, какие культуры не стоит высаживать рядом с фруктовыми деревьями.

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