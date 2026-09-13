Как защитить дом от пауков: это домашнее средство наверняка найдется на каждой кухне

Когда погода начинает холодать, пауки имеют привычку пробираться в помещение, как правило, именно тогда, когда вы меньше всего хотите их видеть. Осень — пик сезона для этих насекомых, поэтому нередко можно заметить пауков возле дома, где они ищут теплое и уютное место.

Видео дня

И хотя существует множество спреев и средств, которые можно приобрести, вам не всегда нужно тратить деньги, чтобы сделать свой дом чуть менее привлекательным для них. На самом деле, на вашей кухне уже может быть удивительно простое решение, пишет OBOZ.UA.

Речь идет об использованных чайных пакетиках. Дайте им полностью высохнуть, а затем положите их рядом с местами, куда могут залезть пауки, например, на подоконники, в дверные проемы и небольшие щели в доме.

Запах может сделать эти места менее привлекательными для пауков, а самое лучшее в том, что это вам абсолютно ничего не будет стоить, ведь вы все равно собирались выбросить чайный пакетик.

Осень — также хорошее время, чтобы быстро осмотреть дом и посмотреть, куда пролезают пауки. Нескольких небольших щелей вокруг окон и дверей может быть достаточно, поэтому поддержание чистоты и надлежащий уход за этими участками могут иметь значение.

Поэтому в следующий раз, когда вы будете заваривать чай, возможно, стоит дважды подумать, прежде чем выбрасывать чайный пакетик. Он может ещё кое-что сделать для вас, прежде чем окажется в мусорном ведре.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем отмыть стиральную машину до блеска.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.