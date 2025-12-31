Как загадывать желания на Новый год: магические способы

Новый год традиционно считают временем обновления и символического начала нового этапа. Именно поэтому в новогоднюю ночь многие люди загадывают желания, веря, что они имеют больше шансов осуществиться.

Существует немало ритуалов и способов, которые, по народным поверьям, помогают правильно сформулировать намерение. Впрочем, важно не только загадать желание, но и сделать это осознанно и корректно. OBOZ.UA рассказывает, как загадывать желание на Новый год, чтобы оно точно сбылось.

Желание на бумаге

Этот метод уже давно стал новогодней классикой. Перед полуночью нужно написать свое желание на маленьком листе бумаги, четко и без лишних слов. В последнюю минуту перед Новым годом бумажку следует осторожно сжечь. Пепел можно выбросить в окно или добавить в бокал с шампанским или другим напитком и выпить его до последнего удара часов. Считается, что так желание "растворяется" в пространстве и отправляется на осуществление.

Способ с монеткой

Для этого ритуала понадобится обычная монетка. В последнюю минуту перед Новым годом держите ее в руке и мысленно проговаривайте свое желание, представляя, что оно уже исполнилось. После этого монетку следует бросить в бокал с шампанским и выпить напиток. Монетку, конечно же, глотать не надо. Такое действие символизирует обмен энергией с судьбой и открытость к изменениям.

Еловая шишка

Если у вас дома стоит елка, этот способ подойдет идеально. Возьмите еловую шишку, сосредоточьтесь и мысленно проговорите свое желание. После этого спрячьте шишку в укромное, потайное место и храните ее до следующего Нового года. Считается, что в течение года она "оберегает" ваше желание и помогает ему осуществиться.

Монетка как талисман

Отдельного внимания заслуживает еще один простой, но символический ритуал. В полночь возьмите монетку, внимательно посмотрите на нее и мысленно "расскажите" ей о своей мечте. После последнего удара часов спрячьте монету в потайное место. Впоследствии ее стоит носить с собой как талисман – в память о намерении и как напоминание, что желание уже в пути.

Пополнение в семье

Для тех, кто мечтает о ребенке, существует особый новогодний обряд. Поставьте на стол мандарины, а под бой часов наугад выберите одну из них. Загадайте желание, почистите плод и съешьте его. Если внутри окажется косточка – по поверью, желание обязательно сбудется.

Важные нюансы, о которых стоит помнить

Чтобы новогоднее желание действительно имело шанс сбыться, придерживайтесь нескольких простых правил:

желание должно касаться исключительно вас; оно должно быть реалистичным и достижимым; формулируйте мысль четко и без двусмысленностей; не используйте частицу "не" – желание должно звучать утвердительно; загадывать следует в настоящем времени, будто мечта уже осуществилась.

В то же время есть вещи, которые лучше не загадывать в новогоднюю ночь. Не стоит просить несметных богатств – считается, что это может обидеть фортуну. Если мечтаете о любви, не называйте конкретного человека – лучше сосредоточьтесь на качествах будущего партнера. Не стоит желать зла другим или же жестко привязываться к конкретному месту работы – вселенная часто знает лучшие варианты.

