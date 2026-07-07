Как за считанные минуты избавиться от известкового налета на унитазе без агрессивной химии: советы

Пятна от воды и налет на унитазе чаще всего возникают из-за жесткой воды. Конечно, если мы регулярно и часто чистим туалет, они появятся позже, но не всегда их можно избежать.

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К счастью, существует несколько способов их удаления, когда обычные методы не помогают, пишет OBOZ.UA.

Уксус

Белый уксус очень полезен, но, к сожалению, он стекает по краю унитаза. Если пятна небольшие, можно налить уксус на внутреннюю часть, а затем потереть их туалетной щеткой. Для стойких пятен можно замочить бумажные полотенца в уксусе и приложить их к камню. Через 30 минут выньте бумажные полотенца, выбросьте бумагу в мусор и смойте водой.

Стиральный порошок

Также подойдет стиральный порошок или средство для белья. Сначала смойте водой, затем тщательно посыпьте стаканом порошка внутреннюю часть унитаза, оставьте на 30 минут, а затем потрите внутреннюю часть щеткой.

Лимонная кислота

Просто растворите одну упаковку средства в литре горячей воды, а затем вылейте приготовленную смесь на внутреннюю часть унитаза.

Как очистить слив

Хотя удалить пятна внутри унитаза относительно легко, очистка слива может оказаться более сложной. Это объясняется тем, что известковые пятна образуются под поверхностью воды, что значительно затрудняет очистку. Не успеете оглянуться, как там образуется толстый слой известкового налета. К счастью, мы можем попробовать домашние средства для удаления накипи.

Таблетки для посудомоечной машины – лучше всего использовать две одновременно. Просто всыпьте их в слив и подождите, пока они растворятся. Затем подождите несколько минут, а потом просто почистите слив изнутри щеткой.

Таблетки для зубных протезов действуют аналогично таблеткам для посудомоечной машины. Действуйте так же: бросьте две таблетки в слив, подождите несколько минут и потрите щеткой.

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