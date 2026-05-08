Как вырастить сладкую сахарную кукурузу, как из магазина

Многие огородники сталкиваются с одинаковой проблемой: выращенная собственноручно кукуруза часто не такая сладкая и сочная, как та, что продается в магазине или на рынке. Поэтому возникает ощущение, что достичь желаемого результата дома почти невозможно.

На самом деле причина не в сорте или специальных технологиях выращивания овоща. Эксперты утверждают, что достаточно учесть некоторые нюансы посадки и ухода за растением, и результат не заставит долго ждать. Издание "На пенсии" рассказало, как выращивать действительно сладкую кукурузу прямо на своем участке.

Начинать посев сахарной кукурузы следует тогда, когда почва достаточно прогреется – примерно до +12...+15°C. Обычно это приходится на начало мая. Перед посадкой землю нужно хорошо перекопать, чтобы она была рыхлой и насыщенной воздухом. Семена заделывают на глубину около 4-5 см – этого достаточно для равномерного прорастания.

Учтите и расположение овощей на грядках. Кукуруза хорошо чувствует себя рядом со многими огородными культурами. Она нормально растет рядом с огурцами, помидорами, кабачками, тыквой, фасолью и другими бобовыми. В то же время соседство с сельдереем или столовой свеклой для нее нежелательно, поскольку это может негативно повлиять на развитие растений.

Если условия благоприятные и вы высадили кукурузу вовремя, первые всходы появляются уже через неделю или чуть позже. После этого важно регулярно рыхлить почву между рядками и растениями, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. Когда на ростках сформируется второй листок, посадки обязательно прореживают. В результате между растениями должно остаться расстояние примерно 35-40 см – это позволяет кочанам формироваться большими и сочными.

Отдельное внимание следует уделить размещению различных видов кукурузы. Сахарную нельзя сажать рядом с кормовой, ведь из-за переопыления зерна теряют сладость, становятся жесткими и более крахмалистыми. Чтобы этого избежать, между такими посевами нужно выдерживать расстояние не менее 80-100 метров.

Также не стоит высевать кукурузу одним длинным рядом. Гораздо лучше она опыляется, когда растет компактно – в виде нескольких коротких рядов или даже квадратом. Именно при таких условиях растения формируют полноценные початки с равномерно развитыми зернами.

