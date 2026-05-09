Как вырастить крупную и здоровую клубнику: есть один секрет

Чтобы вырастить крупную и вкусную клубнику, в мае стоит замульчировать грядку соломой. Такой простой прием помогает защитить ягоды от грязи, лишней влаги, сорняков, слизней и почвенных загрязнений.

Благодаря легкому слою соломы клубника не лежит просто на земле, лучше созревает и имеет больше шансов вырасти сочной и красивой. Детали рассказало издание Express.

Зачем класть солому под клубнику

Солома создает естественный барьер между ягодами и землей. Благодаря этому клубника не лежит на мокрой почве, меньше пачкается и реже контактирует с бактериями и другими загрязнениями, которые могут быть в земле.

Еще одно преимущество соломы – она быстро просыхает после дождя. Ее стебли хорошо пропускают воду, поэтому влага не застаивается вокруг ягод. Это особенно важно для клубники, ведь чрезмерная сырость может способствовать порче плодов.

Мульча из соломы подавляет рост сорняков, которые забирают у клубники воду и питательные вещества. Если грядка замульчирована, ухаживать за ней проще, а растения меньше конкурируют с нежелательной зеленью.

Кроме того, солома работает как легкий изоляционный слой. В теплую погоду она помогает корням не перегреваться и сохраняет в почве умеренную влажность. Это создает для клубники более стабильные условия для роста.

Почему лучше использовать именно солому

Для клубники солома подходит лучше, чем более тяжелые материалы, потому что она легкая и не угнетает растение. Ягоды и листья не прижимаются к земле, а остаются над чистым сухим слоем.

Важно не путать солому с сеном. Сено может содержать семена трав, из-за чего на грядке со временем появится больше сорняков. Солома же обычно чище и лучше подходит именно для мульчирования клубники.

Как правильно замульчировать клубнику соломой

Сперва нужно подготовить грядку. Уберите старую листву, выполите сорняки и очистите пространство вокруг кустиков. После этого слегка полейте клубнику, чтобы солома лучше легла и ее не разносило ветром.

Перед использованием солому желательно немного растрясти руками. Так она станет более рыхлой, будет лучше пропускать воздух и не ляжет плотным комом. Затем разложите солому вокруг клубники тонким равномерным слоем. Листья и ягоды осторожно приподнимите так, чтобы они лежали поверх мульчи, а не под ней.

Какой ошибки нельзя допускать

Солома не должна плотно касаться сердцевины куста – места, откуда растут новые листья. Вокруг этой части растения надо оставить небольшое свободное пространство, чтобы вода легко попадала к корням, а само растение не начало подпревать.

Если сделать все правильно, клубника будет лучше защищена до лета.

