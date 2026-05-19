Как вырастить дома ягоды годжи: особых усилий не надо

Ягоды годжи, известные своими уникальными свойствами для поддержания здоровья и замедления процессов старения, стремительно завоевывают популярность среди садоводов-любителей. Это растение имеет в плодах высокую концентрацию витамина C и антиоксидантов, благодаря чему приносит неоценимую пользу организму.

Видео дня

Поэтому чтобы не тратить немалые средства на покупку сушеных плодов в магазинах, каждый желающий может вырастить кустарник непосредственно в своем саду. Многолетнее растение отблагодарит обильным ежегодным урожаем, требуя минимального внимания после успешного укоренения, отмечают эксперты Martha Stewart.

Как растет ягода годжи

Для выращивания в домашних садах специалисты советуют выбирать проверенные сорта, такие как Кримсон Стар (Crimson Star) или Свит Лайфбери (Sweet Lifeberry). Они стабильно плодят, имеют компактные размеры и очень распространены. Если площадь участка существенно ограничена, стоит обратить внимание на сорт Феникс Тирс (Phoenix Tears).

Большинство разновидностей годжи прекрасно приспособлены к умеренному климату, хотя в экстремально холодных регионах темпы их роста могут заметно замедляться.

Выращивание кустарника из семян малоэффективно, поскольку до появления первых плодов пройдет слишком много времени. Гораздо практичнее приобрести уже сформированное растение в проверенном садовом центре.

Как правильно посадить годжи

Высаживать кусты в открытый грунт с хорошим дренажем следует весной, когда полностью минует угроза заморозков. При посадке важно соблюдать дистанцию от 1 до 1,5 метра между растениями, выбирать хорошо освещенные солнцем места и выкапывать лунку, которая вдвое превышает размер корневой системы.

После осторожного расправления корней яму засыпают садовой игрой и обильно поливают, помня, что годжи склонны к активному разрастанию.

Что любит годжи

В течение первого сезона молодому кустарнику необходим глубокий и регулярный полив, однако взрослые растения становятся достаточно устойчивыми к засухе. Годжи любят солнечный свет, хотя способны переносить и легкое затенение. Растение неприхотливо к земле, но лучше всего развивается в суглинистых почвах с низкой кислотностью.

График подкормки кустов подобен уходу за томатами, поскольку они принадлежат к одному ботаническому семейству.

Обрезка годжи

Наиболее трудоемким этапом является ежегодная обрезка: из-за стремительного удлинения побегов куст может быстро потерять производительность, поэтому его нужно кардинально подстригать в конце зимы до появления первой зелени .

Для размножения культуры летом заготавливают черенки из мягкой древесины, используя стимуляторы корнеобразования и поддерживая высокую влажность до их укоренения.

Наличие нескольких кустов на участке существенно увеличивает общую урожайность, хотя для получения ягод достаточно и одного самоопыляемого растения. Ощутимый и весомый урожай появится примерно на третий год после посадки.

Спелость плодов определяют по насыщенному темно-красному цвету и мягкости на ощупь.

Чтобы ускорить процесс сбора и избежать повреждения ягод, под кустом расстилают поддон и аккуратно встряхивают ветви. Собранный урожай употребляют в свежем виде, добавляют в выпечку, чай или смузи, а также замораживают или сушат, что значительно продлевает срок хранения и усиливает приятный кисло-сладкий вкус.

OBOZ.UA предлагает узнать, как вырастить сладкую кукурузу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.