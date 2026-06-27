Как выглядели женщины, которых любил Тарас Шевченко: фото и интересные факты

Один из самых выдающихся поэтов Украины, Тарас Шевченко, оставил свой след в истории и культуре украинского народа. Он добился творческого признания, но счастья в личной жизни так и не обрёл.

Видео дня

Хотя влюблялся поэт часто. Кого любил Кобзарь и как выглядели женщины, появлявшиеся в жизни Шевченко на разных его этапах, рассказывает OBOZ.UA.

Оксана Коваленко

Первые нежные чувства юный Тарас испытал к младшей за него на три года девушке-крепостной Оксане Коваленко, которая жила по соседству с семьей Шевченко в Кирилловке.

В настоящую любовь дружба Оксаны и Тараса так и не переросла: в 1829 году юноша был вынужден уехать со своим помещиком Павлом Энгельгартом в Вильно (ныне — Вильнюс, Литва), а Оксану в 1940 году выдали замуж за крепостного из соседнего села.

Во взрослой жизни Шевченко и Оксана так и не встретились больше. Однако в душе и в творчестве художника его первая муза заняла своё место

Мария Европеус

В 1838 году в Петербурге Шевченко познакомился со своим земляком — художником Иваном Сошенко, который и способствовал встрече юноши с художником Карлом Брюлловым: так начался путь молодого поэта к освобождению из крепосничества.

Тарас воспользовался предложением Сошенко пожить у него. Однако прожил в доме друга всего несколько месяцев — пока они не поссорились.

Причиной ссоры стала юная натурщица немецкого происхождения Мария Европеус, в которую Тарас Шевченко влюбился и даже завел с ней роман. Не помешало чувствам молодого поэта и художника и то, что его друг Сошенко собирался жениться на Марии.

Узнав о поступке Тараса, Иван Сошенко выгнал его из собственного дома. А вскоре закончились и отношения поэта с Марией, с которой он "писал" образ Паши в повести "Художник" и которую, вероятно, изобразил на откровенной картине "Женщина в постели".

Варвара Репнина

Еще одна женщина, с которой судьба свела Шевченко, — это Варвара Репнина, дочь малороссийского генерал-губернатора князя Николая Репнина-Волконского, внучка последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского.

Они познакомились в Яготине в 1843 году, куда Шевченко приехал рисовать портрет отца Варвары.

На момент знакомства Репниной исполнилось 35 лет: она была старше поэта на 7 лет.

Варвара полюбила Шевченко, несмотря на разницу в возрасте и социальном статусе, а также на то, что она была замужем. Он же, как признавалась она сама, относился к ней скорее как к сестре.

"Я ждала его любви, высматривала её, думала, что вот завтра, вот-вот он придёт и скажет всё-всё… Я была слабой женщиной, которая так хотела любви, а он… Он отвечал мне иногда теплым чувством, но страстным – никогда", – писала Варвара в письме к своему духовному наставнику.

В доме князя Репнина-Волконского Шевченко пробыл около года, пока работал над портретом. После его отъезда Варвара и Тарас долгие годы поддерживали связь в переписке, она писала ему даже в ссылку.

После смерти поэта Репнина выделила средства на создание памятника мужчине, которого любила, из собственных сбережений.

Анна Закревская

В начале 1840-х годов Шевченко гостил в Березовой Рудке (ныне — Полтавская область) в семье помещика Платона Закревского, брата друга Шевченко. За некоторое время до этого помещик женился на небогатой дочери сотенного осавулы Анне Заславской.

Между 29-летним Тарасом и 21-летней Анной зародились чувства. Шевченко нарисовал ее портрет, писал о ней в письмах своему другу, Виктору Закревскому.

И, судя по тому, что в конце концов муж Анны через Алексея Капниста передал Шевченко, чтобы тот не заезжал и не писал ему ни по какому поводу, о чувствах Тараса Платон Закревский вполне мог узнать. В письме Капнист, в частности, намекал на "временное увлечение", которое "исчезает, как дым, но нередко пятна не выводятся и омрачают душу, отражаясь на совести".

Когда Анне Закревской исполнилось 35 лет, она умерла от туберкулёза.

Агафия (Агата) Ускова

Во время пребывания в ссылке Шевченко влюбился в жену коменданта Новопетровской крепости Ираклия Ускова Агафию (Агату). Тот по просьбе графа Василия Перовского в 1853 году смягчил условия содержания украинского поэта и художника.

Уже в ссылке Шевченко спроектировал памятник для могилы недавно умершего маленького сына Усковых. И сблизился с супругами, а особенно — с Агафией. Они много гуляли вместе, Шевченко написал шесть ее портретов. Но в какой-то момент общение резко прервалось. Некоторые исследователи предполагают, что это произошло из-за того, что о отношениях между ссыльным и женой коменданта поползли слухи.

Екатерина Пиунова

Из ссылки Шевченко вернулся в возрасте 43 лет. И взялся за поиски жены, стремясь наконец создать собственную семью.

В это время в его жизни появилась актриса Нижегородского театра Екатерина Пиунова. Ей тогда было всего 17 лет.

Шевченко взял свою избранницу под опеку. Он учил ее декламации, написал ради любимой единственную в жизни театральную рецензию. А также ходатайствовал о том, чтобы Екатерина получила место в Харьковском театре.

Когда же Шевченко сделал предложение Пиуновой, его сердце было разбито. Впоследствии он понял, что она использовала его, чтобы построить свою карьеру в Казани: туда девушка сбежала с молодым актёром, за которого потом вышла замуж.

Мария Максимович

Особое место в жизни Тараса Шевченко занимала его связь с Марией Максимович, женой одного из ключевых ученых украинского XIX века Михаила Максимовича.

Какова именно была природа этих отношений – точно неизвестно. Некоторые биографы считают, что они носили романтический характер, и даже намекают, что младший сын Максимовичей, Алексей, мог быть не чужим для Шевченко: мальчик родился через 9 месяцев после визита поэта в эту семью. До этого у супругов детей не было. Но спустя два года Мария родила ещё и дочь.

Другие же биографы Шевченко утверждают: Марию и Тараса связывала исключительно дружба, и поэт так и не дал волю своим чувствам из-за безграничного уважения к другу, Михаилу Максимовичу.

Ликера Полусмак

Последней страстью Тараса Шевченко была Ликера Полусмак, молодая горничная в возрасте 20 лет.

Влюбленный поэт отчаянно добивался взаимности, одаривал ее дорогими подарками, нанял для Ликеры преподавателя этикета, добился для девушки-крепостной свободы и собирался жениться на своей избраннице.

Шевченко сделал ей предложение 27 июля 1960 года на даче в Стрельне — и этим шокировал всех своих друзей и знакомых.

Дело в том, что Ликера имела очень плохую репутацию. О ней говорили, что она ленива, не следит за собой, распутна, лжива, жадна.

Но поэт не прислушался к предупреждениям друзей и даже перевез её к себе в квартиру.

Все закончилось резко: через три месяца Шевченко и Ликера прекратили любые отношения. Существует несколько версий относительно причин. По одной из них, поэт, возможно, в конце концов понял, кем на самом деле была его возлюбленная, которая в лицо называла его "старым, плохим и сердитым" и не скрывала своих меркантильных мотивов. По другой — он застал её на измене.

Вскоре после разрыва отношений Тарас Григорьевич скончался.

Ликера пережила его более чем на полвека.

Последние годы своей жизни Полусмак, уже похоронившая в России мужа, провела в Черкасской области. Она часто ходила на могилу Шевченко в Каневе и долго там сидела. А однажды написала в книге посетителей: "Надеюсь, ты видишь, как я каюсь..."

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в школьной программе не изучают прозу Тараса Шевченко.

Для этого есть три причины, которые действительно могут удивить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!