Как вы выдавливаете зубную пасту: эта привычка раскрывает важную черту характера

Ежедневные привычки могут рассказать о вас больше, чем вы думаете. Хотя психологи официально не придают этому значения, тест с зубной пастой недавно стал настоящим хитом в интернете.

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Большинство из нас рефлекторно выдавливает зубную пасту. Утром, ещё полусонными, мы тянемся к зубной щётке, наносим средство и просто чистим зубы. Однако именно наши повседневные привычки лучше всего отражают наш подход к жизни. То, как вы относитесь к зубной щетке, может показать, пытаетесь ли вы контролировать каждую деталь каждый день или действуете импульсивно, пишет OBOZ.UA.

Если вы выжимаете зубную пасту с самого кончика, вы, вероятно, также любите, чтобы всё было под контролем, и живете по четкому плану.

Вы – практичный и надежный человек, который не любит тратить время или ресурсы. Вы цените стабильность и душевное спокойствие. Вы надежны и не любите оставлять что-либо на волю случая.

Если вы выдавливаете пасту посередине, вы идете на компромиссы в жизни. С одной стороны, вы не любите тратить время на идеальное разглаживание тюбика, но вы также не создаете вокруг себя хаоса. Вы гибки, беспристрастны и обладаете здравым смыслом. Вы просто наслаждаетесь жизнью.

Если вы выдавливаете зубную пасту прямо у крышки, вы хотите немедленного эффекта.

Вы склонны действовать спонтанно и не слишком задумываетесь о долгосрочных обязательствах или последствиях. Вы живете здесь и сейчас. Вы цените независимость, а жесткие правила быстро вам надоедают.

Если ваш тюбик зубной пасты после выдавливания полностью волнистый и смятый со всех сторон, вам, вероятно, нравятся узоры.

У вас душа художника, яркое воображение и нетрадиционный подход к жизни. Там, где другие видят хаос, вы видите свободу и пространство для действий.

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