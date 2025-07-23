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Как вкусно запечь сочную скумбрию на огне: делимся рецептом блюда для пикника

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт блюда

Скумбрия – очень полезная, вкусная и простая в приготовлении рыба. Готовить ее можно в духовке, а также на мангале, а еще делать вкусные намазки, а также добавлять в салаты. 

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Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной, запеченной скумбрии на мангале, в специях и с маслом. 

Скумбрия со специями

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 3 шт. 
  • Лук – 1-2 шт.
  • Соевый соус – 50 мл
  • Масло растительное – 60 мл
  • Соль, перец – по вкусу
  • Паприка – 1 ч. л.

Способ приготовления: 

1. Рыбу зачистить от внутренностей. Хвост и голову отрезать и все промыть. Нарезать толщиной 3-4 см.

Рыба со специями и луком

2. К рыбе добавить нарезанный лук, специи и ароматное масло, чеснок, базилик, которое довершит вкус рыбы. Все тщательно смешать и оставить на 1 час.

Приготовление рыбы

3. Нанизать скумбрию на шампура, жарить до 10 минут с каждой стороны на огне.

Готовая рыба

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