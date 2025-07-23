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Как вкусно запечь сочную скумбрию на огне: делимся рецептом блюда для пикника
Скумбрия – очень полезная, вкусная и простая в приготовлении рыба. Готовить ее можно в духовке, а также на мангале, а еще делать вкусные намазки, а также добавлять в салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной, запеченной скумбрии на мангале, в специях и с маслом.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 3 шт.
- Лук – 1-2 шт.
- Соевый соус – 50 мл
- Масло растительное – 60 мл
- Соль, перец – по вкусу
- Паприка – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Рыбу зачистить от внутренностей. Хвост и голову отрезать и все промыть. Нарезать толщиной 3-4 см.
2. К рыбе добавить нарезанный лук, специи и ароматное масло, чеснок, базилик, которое довершит вкус рыбы. Все тщательно смешать и оставить на 1 час.
3. Нанизать скумбрию на шампура, жарить до 10 минут с каждой стороны на огне.
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