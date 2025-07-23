Как вкусно запечь сочную скумбрию на огне: делимся рецептом блюда для пикника

Скумбрия – очень полезная, вкусная и простая в приготовлении рыба. Готовить ее можно в духовке, а также на мангале, а еще делать вкусные намазки, а также добавлять в салаты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной, запеченной скумбрии на мангале, в специях и с маслом.

Ингредиенты:

Скумбрия – 3 шт.

Лук – 1-2 шт.

Соевый соус – 50 мл

Масло растительное – 60 мл

Соль, перец – по вкусу

Паприка – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Рыбу зачистить от внутренностей. Хвост и голову отрезать и все промыть. Нарезать толщиной 3-4 см.

2. К рыбе добавить нарезанный лук, специи и ароматное масло, чеснок, базилик, которое довершит вкус рыбы. Все тщательно смешать и оставить на 1 час.

3. Нанизать скумбрию на шампура, жарить до 10 минут с каждой стороны на огне.

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