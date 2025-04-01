Как вкусно запечь скумбрию для пасхального стола: все дело в маринаде

Скумбрия – очень полезная и вкусная рыба, которую можно солить, вкусно запекать в духовке, тушить с овощами и готовить на мангале. Еще скумбрия подойдет для приготовления супов.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии, в медовом маринаде.

Ингредиенты:

Скумбрия (свежая или замороженная) – 2 шт.

Соевый соус – 100 мл

Мед – 1 ст.л

Паприка молотая – 1 ч.л.

Сок лимона

Растительное масло

Способ приготовления:

1. Маринад: паприку, мед, лимонный сок и растительное масло смешайте и оставьте.

2. Рыбу почистите, промойте, обсушите. Разрежьте тушку вдоль живота, но не до конца, чтобы она открылась, как книга.

3. Положите рыбу в маринад и оставьте на 25-35 минут (можно и подольше – так получится еще более насыщенный вкус и цвет). За время маринования несколько раз переверните рыбу, чтобы она равномерно просочилась.

4. Достаньте рыбу из маринада, положите кожурой вверх. На одной рыбе сделайте поперечные надрезы (8-10 мм), а на другой – под небольшим углом. По второму способу было легче переворачивать кусочки во время выкладки.

5. Выложите скумбрию на противень с пергаментом, немного разворачивая надрезанные кусочки. Запекайте в разогретой до 180C духовке 20-25 минут. За это время несколько раз смажьте рыбу остатками маринада – так у нее будет еще более аппетитный цвет. (Время запекания зависит от духовки и размера рыбы, ориентируйтесь на свои условия.)

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: