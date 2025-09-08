УкраїнськаУКР
Как вкусно приготовить тушеную капусту: самый простой рецепт домашнего блюда

Белокачанную капусту можно использовать не только для приготовления борща, но еще ее можно очень вкусно потушить с овощами, грибами, мясом. А чтобы тушеная капуста была приятного цвета, добавьте в процессе приготовления томатную пасту.

Тушеная капуста с перцем

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с томатной пастой и специями. 

Рецепт капусты

Ингредиенты:

  • 1/2 белокочанной капусты
  • 300 г шампиньонов
  • 1 большая морковь
  • 1 крупный лук
  • 3 зубчика чеснока
  • 4-5 горошин душистого перца, 2 лавровых листочка
  • 100 мл воды
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 1/2 банки маринованного перца
  • зелень, соль, масло

Способ приготовления: 

1. Порежьте капусту, обжарьте с луком и морковью, грибами. 

Морковь и грибы

2. Тушите капусту в глубокой сковороде или кастрюльке около 30 минут на среднем огне.

Приготовление капусты

3. Солим капусту в конце приготовления, также в конце добавляем томатную пасту и лавровый лист.

Какие специи добавить

К готовой капусте идеально подходит маринованный перец, но можно и без!

Готовая капуста

