Как вкусно приготовить тушеную капусту: самый простой рецепт домашнего блюда

Белокачанную капусту можно использовать не только для приготовления борща, но еще ее можно очень вкусно потушить с овощами, грибами, мясом. А чтобы тушеная капуста была приятного цвета, добавьте в процессе приготовления томатную пасту.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с томатной пастой и специями.

Ингредиенты:

1/2 белокочанной капусты

300 г шампиньонов

1 большая морковь

1 крупный лук

3 зубчика чеснока

4-5 горошин душистого перца, 2 лавровых листочка

100 мл воды

2 ст.л. томатной пасты

1/2 банки маринованного перца

зелень, соль, масло

Способ приготовления:

1. Порежьте капусту, обжарьте с луком и морковью, грибами.

2. Тушите капусту в глубокой сковороде или кастрюльке около 30 минут на среднем огне.

3. Солим капусту в конце приготовления, также в конце добавляем томатную пасту и лавровый лист.

К готовой капусте идеально подходит маринованный перец, но можно и без!

