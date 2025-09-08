Как вкусно приготовить тушеную капусту: самый простой рецепт домашнего блюда
Белокачанную капусту можно использовать не только для приготовления борща, но еще ее можно очень вкусно потушить с овощами, грибами, мясом. А чтобы тушеная капуста была приятного цвета, добавьте в процессе приготовления томатную пасту.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с томатной пастой и специями.
Ингредиенты:
- 1/2 белокочанной капусты
- 300 г шампиньонов
- 1 большая морковь
- 1 крупный лук
- 3 зубчика чеснока
- 4-5 горошин душистого перца, 2 лавровых листочка
- 100 мл воды
- 2 ст.л. томатной пасты
- 1/2 банки маринованного перца
- зелень, соль, масло
Способ приготовления:
1. Порежьте капусту, обжарьте с луком и морковью, грибами.
2. Тушите капусту в глубокой сковороде или кастрюльке около 30 минут на среднем огне.
3. Солим капусту в конце приготовления, также в конце добавляем томатную пасту и лавровый лист.
К готовой капусте идеально подходит маринованный перец, но можно и без!
