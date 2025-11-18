УкраїнськаУКР
Как вкусно приготовить овсянку, чтобы понравилась всем: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
Овсянка – очень ценная и вкусная каша, которую можно готовить с водой и молоком. Для яркого вкуса можно добавлять сыр, овощи, вяленые томаты и зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной овсянки с томатным соусом и сыром. 

Ингредиенты:

  • Овсянка (быстрого приготовления) 200 г
  • Помидор 1 шт (крупный)
  • Вода 500 мл
  • Лук 1/2 шт
  • Чеснок 2 зубчика
  • Томатный соус 2 ст.л или паста 1 ст.л
  • Орегано1 ч.л
  • Оливковое масло
  • Соль, перец по вкусу
  • Базилик свежий 6 листочков
  • Масло 15 г
  • Пармезан 50 г по желанию
  • Страчетелла (мягкий сыр) по желанию

Способ приготовления:

1. Ошпарьте помидор, снимите кожицу и мелко нарежьте. Обжарьте лук и чеснок до прозрачного цвета. Добавьте помидоры, соль, перец, орегано и томатный соус. Тушите 5 минут. 

2. Добавьте овсянку и воду. Варите до готовности, ориентируясь на желаемую консистенцию. В конце добавьте масло, смешайте. Добавьте нарезанный базилик и уберите с огня.

Для подачи можно использовать мягкий сыр, пармезан и оливковое масло. Вы можете подавать с яйцом паром, с жареным беконом, любым белком или с авокадо!

