УкраїнськаУКР
русскийРУС

Как вкусно пожарить кабачки в оригинальном кляре: делимся рецептом самого удачного кляра

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,0 т.
Как вкусно пожарить кабачки в оригинальном кляре: делимся рецептом самого удачного кляра

Кабачки могут быть основой для вкусных салатов, а также закусок, соусов. Еще их можно очень вкусно запечь, стушить и просто пожарить на сковороде в кляре.

Видео дня
Как вкусно приготовить кабачки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных кабачков в кляре из пшеничной и кукурузной муки.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Кабачки
  • Мука пшеничная + мука кукурузная
  • Соль, перец,паприка
  • Вода
  • Панировочные сухари
  • Масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Объединить все сухие ингредиенты, добавить воду чтобы тесто было как на блины.

Кляр для кабачков

2. Обваливаем нарезанные на брусочки кабачки и обваливаем в панировочных сухарях. Жарим на сковороде с маслом до золотистой корочки со всех сторон.

Приготовление кабачков

3. Подаем с чесночным соусом с чесночным соусом – майонез+сметана+укроп+чеснок. 

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: