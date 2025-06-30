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Как вкусно пожарить кабачки в оригинальном кляре: делимся рецептом самого удачного кляра
Кабачки могут быть основой для вкусных салатов, а также закусок, соусов. Еще их можно очень вкусно запечь, стушить и просто пожарить на сковороде в кляре.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных кабачков в кляре из пшеничной и кукурузной муки.
Ингредиенты:
- Кабачки
- Мука пшеничная + мука кукурузная
- Соль, перец,паприка
- Вода
- Панировочные сухари
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1. Объединить все сухие ингредиенты, добавить воду чтобы тесто было как на блины.
2. Обваливаем нарезанные на брусочки кабачки и обваливаем в панировочных сухарях. Жарим на сковороде с маслом до золотистой корочки со всех сторон.
3. Подаем с чесночным соусом с чесночным соусом – майонез+сметана+укроп+чеснок.
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