Как вкусно пожарить кабачки в оригинальном кляре: делимся рецептом самого удачного кляра

Кабачки могут быть основой для вкусных салатов, а также закусок, соусов. Еще их можно очень вкусно запечь, стушить и просто пожарить на сковороде в кляре.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных кабачков в кляре из пшеничной и кукурузной муки.

Ингредиенты:

Кабачки

Мука пшеничная + мука кукурузная

Соль, перец,паприка

Вода

Панировочные сухари

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Объединить все сухие ингредиенты, добавить воду чтобы тесто было как на блины.

2. Обваливаем нарезанные на брусочки кабачки и обваливаем в панировочных сухарях. Жарим на сковороде с маслом до золотистой корочки со всех сторон.

3. Подаем с чесночным соусом с чесночным соусом – майонез+сметана+укроп+чеснок.

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