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Как вкусно и оригинально приготовить брокколи: делимся рецептом полезной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
81
Как вкусно и оригинально приготовить брокколи: делимся рецептом полезной закуски

Брокколи – один из самых ценных и полезных овощей. Готовить из него можно супы, закуски, салаты, а также можно просто сварить и запечь.

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Как вкусно приготовить брокколи

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного запеченного брокколи с сыром и специями.

Ингредиенты:

  • Брокколи
  • Масло растительное 10 мл
  • Копченая паприка, соль
  • Сыр твердый 50 г

Соус:

  • Йогурт греческий 150 г
  • Чеснок 1 зуб.
  • Огурец 1 шт.
  • Адыгейская соль, сухая мята
  • Кинза или укроп

Способ приготовления: 

1. Брокколи разобрать на соцветия и отварить. Готовые брокколи отжать и размять и смазать маслом с копчений паприкой и присыпать сыром. Запечь при 200 С 20 минут. 

Сколько запекать брокколи

2. Для соуса: смешать йогурт, на тертый огурец, чеснок, специи и кинзу, перемешать.

Соус для блюда

Выложить соус на блюдо, сверху хрустящие брокколи! 

Готовое блюдо

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