Как вкусно и оригинально приготовить брокколи: делимся рецептом полезной закуски

Брокколи – один из самых ценных и полезных овощей. Готовить из него можно супы, закуски, салаты, а также можно просто сварить и запечь.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного запеченного брокколи с сыром и специями.

Ингредиенты:

Брокколи

Масло растительное 10 мл

Копченая паприка, соль

Сыр твердый 50 г

Соус:

Йогурт греческий 150 г

Чеснок 1 зуб.

Огурец 1 шт.

Адыгейская соль, сухая мята

Кинза или укроп

Способ приготовления:

1. Брокколи разобрать на соцветия и отварить. Готовые брокколи отжать и размять и смазать маслом с копчений паприкой и присыпать сыром. Запечь при 200 С 20 минут.

2. Для соуса: смешать йогурт, на тертый огурец, чеснок, специи и кинзу, перемешать.

Выложить соус на блюдо, сверху хрустящие брокколи!

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