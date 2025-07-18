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Как вкусно и оригинально приготовить брокколи: делимся рецептом полезной закуски
Брокколи – один из самых ценных и полезных овощей. Готовить из него можно супы, закуски, салаты, а также можно просто сварить и запечь.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного запеченного брокколи с сыром и специями.
Ингредиенты:
- Брокколи
- Масло растительное 10 мл
- Копченая паприка, соль
- Сыр твердый 50 г
Соус:
- Йогурт греческий 150 г
- Чеснок 1 зуб.
- Огурец 1 шт.
- Адыгейская соль, сухая мята
- Кинза или укроп
Способ приготовления:
1. Брокколи разобрать на соцветия и отварить. Готовые брокколи отжать и размять и смазать маслом с копчений паприкой и присыпать сыром. Запечь при 200 С 20 минут.
2. Для соуса: смешать йогурт, на тертый огурец, чеснок, специи и кинзу, перемешать.
Выложить соус на блюдо, сверху хрустящие брокколи!
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