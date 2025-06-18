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Как вкусно и быстро приготовить молодой картофель: рецепт сытного и очень вкусного салата

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт салата

Молодой картофель – идеальный продукт для приготовления вкусных блюд, например, оригинальных салатов, а также закусок. Еще картошку можно очень вкусно запечь, отварить с маслом и укропом.

Видео дня
Молодой картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного аля салата из молодой картошки, с луком и зелень.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Картофель молодой
  • Пучок петрушки
  • Красный лук 1-2 шт.
  • Сок лимона
  • Масло оливковое
  • Соль, приправа для салата

Способ приготовления:

1. Отварите картошку и дайте полностью остыть. Затем поделите картофель на мелкие кусочки.

Вареный картофель

2. Порежьте крупно петрушку и мелко измельчите красный лук.

Зелень для салата

3. Соус: выжмите лимонный сок, добавьте оливковым маслом и специями по вкусу.

Лимон для соуса

4. Соберите салат, хорошо перемешайте, но так, чтобы картошка не получилась как пюре.

Готовое блюдо

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