Как вкусно и быстро приготовить молодой картофель: рецепт сытного и очень вкусного салата

Молодой картофель – идеальный продукт для приготовления вкусных блюд, например, оригинальных салатов, а также закусок. Еще картошку можно очень вкусно запечь, отварить с маслом и укропом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного аля салата из молодой картошки, с луком и зелень.

Ингредиенты:

Картофель молодой

Пучок петрушки

Красный лук 1-2 шт.

Сок лимона

Масло оливковое

Соль, приправа для салата

Способ приготовления:

1. Отварите картошку и дайте полностью остыть. Затем поделите картофель на мелкие кусочки.

2. Порежьте крупно петрушку и мелко измельчите красный лук.

3. Соус: выжмите лимонный сок, добавьте оливковым маслом и специями по вкусу.

4. Соберите салат, хорошо перемешайте, но так, чтобы картошка не получилась как пюре.

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