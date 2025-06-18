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Как вкусно и быстро приготовить молодой картофель: рецепт сытного и очень вкусного салата
Молодой картофель – идеальный продукт для приготовления вкусных блюд, например, оригинальных салатов, а также закусок. Еще картошку можно очень вкусно запечь, отварить с маслом и укропом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного аля салата из молодой картошки, с луком и зелень.
Ингредиенты:
- Картофель молодой
- Пучок петрушки
- Красный лук 1-2 шт.
- Сок лимона
- Масло оливковое
- Соль, приправа для салата
Способ приготовления:
1. Отварите картошку и дайте полностью остыть. Затем поделите картофель на мелкие кусочки.
2. Порежьте крупно петрушку и мелко измельчите красный лук.
3. Соус: выжмите лимонный сок, добавьте оливковым маслом и специями по вкусу.
4. Соберите салат, хорошо перемешайте, но так, чтобы картошка не получилась как пюре.
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