Как в СССР учили ненависти: какие группы людей оскорбляли чаще всего

Некоторые склонные к ностальгии люди могут описывать СССР, как страну, где все жили дружно и уважали друг друга. Исторические факты указывают, что на самом деле все было совершенно не так и на государственном уровне продвигалась ненависть и пренебрежение к отдельным группам населения.

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Подробнее об этом рассказал блогер и исследователь советского быта Максим Мирович. Он подробно изучил архивные экземпляры советских сатирических журналов ранней советской эпохи. Уже тогда пропаганда начала продвигать ненависть к представителям определенных классов и побуждать граждан в лучшем случае к пренебрежительному к ним отношению, а то и к травле и прямому уничтожению.

"Почему так происходило? Все дело в том, что большевики, вооружившись фальшивой лженаукой марксизмом, узаконили насилие – внушили людям ложную мысль о том, что во всех их бедах виноваты их соотечественники из других социальных классов", – пояснил Мирович.

В его подборку примеров вошли журналы "Новый сатирикон" и "Красный перец". Они издавались еще до революции 1917 года, а затем были национализированы государством и начали публиковать советскую пропаганду.

Эта карикатура, например, изображает дореволюционного полицейского – огромного, толстого, усатого и страшного. Впечатление усиливает черный фон изображения. При этом советские правоохранители на картинках выглядели привлекательно, улыбались, выражали готовность всегда прийти на помощь.

Вот пример советского милиционера на страницах такого издания. Возле него даже видим пропагандистские стихи:

При виде этого нэповского наваждения

Снегирь, пролетарского происхождения

Стоит настороженный,

Исполняя долг, на него возложенный.

"Остатками буржуятины" при этом называются граждане того же СССР, которые во времена политики НЭПа сумели заработать своим трудом себе состояние. После отмены этой политики их начали травить.

А вот крестьян в таких журналах изображали совсем иначе. В дореволюционные времена они выглядели несчастными, не имели земли. При этом в журналах не говорилось, что после 1917 года у крестьян вообще отобрали последнее, никакой земли они не получили, а наоборот – их лишили паспортов, согнали в колхозы и заставили работать не за деньги, а за трудодни.

Ненависть и злость совки разжигали также и к "городским буржуям" – например "буржуй", который живет "один в двадцати комнатах", а "как приведешь его в нарсуд – так там и одной комнаты ему достаточно". Это, по мнению совков, был очень удачным и смешным юмором.

"Буржуев" в журналах рисуют всегда толстыми, в черных костюмах и лаковых цилиндрах. С ними всегда боролись народные "мальчиши-кибальчиши".

А на этой карикатуре показана "веселая шутка" – "Социальные бури больше не угрожают буржуазии". Она была напечатана к 1 апреля. И на самом деле призывала ликвидировать буржуазию, как класс. При этом как можно скорее.

Образ советской "чистки". Сметают жалких людей на обочину истории. При этом "чистками" в СССР называли ссылки неугодных людей в концлагеря ГУЛАГа, а также расстрелы. Нередко сами "чистильщики", как, кстати и авторы таких карикатур, не были защищены от такой участи и тоже массово попадали под репрессии.

Интересная картинка Муссолини "обойдется без парламента", и рабочий тоже. Прикрываясь словами "прав рабочих и крестьян", совки уничтожили саму идею многопартийности страны.

Картинка справа внизу – ГПУ-шная щука охотится на карасиков, как бы говоря, что хоть и поменяли флаг, но в менталитете ничего не изменилось со времен опричников XVI в. Убивать будут всех, кто не подчиняется царю.

А вот просто замечательная картинка. Там еще есть стихи. По мнению автора, читатель после прочтения должен "сам сделать выводы", выбрав объектом для враждебности одну из девушек (разумеется ту, которая посмела одеться лучше).

Р.К.П. (большевиков) – красноречивое уточнение в скобках, чтобы с чем-то другим не перепутали) Остальные партии разделены на ноль и плавают по морю в утлых цилиндрах. Жалкие, ничтожные люди! Хорошо, что мы отправили их всех в ГУЛАГ.

А вот эта картинка содержит как бы "иронию второго порядка", высмеивающую сам советский строй, показывая разницу между "газетными сводками об успехах" и реальным положением вещей. В 1920-е годы так шутить еще можно было, при Сталине подобный юмор изжили как класс.

И вот эта картинка высмеивает советских демагогов. Но таких картинок было не так и много – в основном в журналах учили ненавидеть тех, кого большевики выбрали в качестве объекта для травли.

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