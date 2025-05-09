Действительно ли еда в СССР была натуральной: разоблачение правды

Советскую еду часто идеализируют как дешевую, вкусную и главное – натуральную. Мол, колбаса тогда была из мяса, мороженое – без пальмового масла, а кофе – "ароматный, хотя и редкий". Но за этими воспоминаниями стоит не что иное, как массовая коллективная иллюзия.

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Исторические документы, ГОСТы, архивы и личные воспоминания свидетельствуют: большинство из этих представлений – мифы, рожденные бедностью, дефицитом и советской пропагандой. OBOZ.UA рассказывает о советских ГОСТах и продуктах питания.

Кофе – вкус для избранных

Настоящий кофе в СССР был не просто редкостью, а элементом роскоши. Приобрести его можно было либо через связи, либо отстояв в гигантской очереди, если где-то появлялся импортный товар.

Особой популярностью пользовался индийский кофе, который продавали в металлических банках. После употребления банки годами хранили как реликвии – для винтов, гвоздей или пуговиц. Цена равнялась стоимости бутылки хорошего коньяка. Поэтому кофе берегли для праздников, гостей или впечатления "роскошной жизни".

А ежедневно потребляли "кофейные напитки" – смеси из овса, цикория, ячменя, каштанов или желудей с добавлением 10-15% кофе. В 60-70-х годах такие напитки стали нормой. Интересно, что еще в 1913 году в Российской империи импортировали более 12 тысяч тонн зерен кофе, а в 1920 году – всего 5 тонн.

ГОСТы: идеал или инструмент иллюзии

Другой миф – незыблемость и качество ГОСТов. Советская система государственных стандартов якобы обеспечивала строгий контроль качества продуктов. На самом же деле ГОСТ:

регламентировал не качество, а допустимые заменители;

менялся каждый год, в зависимости от урожая или наличия сырья;

позволял фальсификацию, зафиксированную официально.

Колбаса по 2,20 – легенда советской гастрономии. Согласно ГОСТу, она должна была содержать 75% мяса. Но в примечаниях разрешалось заменить мясо на:

крахмал;

белковую плазму;

бульонные концентраты;

измельченные кости;

кровь и муку.

Массовое производство не успевало за требованиями – замороженное мясо не размораживали, а вместе с упаковкой бросали в мясорубки. Так родился анекдот про туалетную бумагу в колбасе. Кстати, туалетная бумага тоже была в дефиците.

Так называемую "натуральную колбасу" изготавливали, но преимущественно по спецзаказам для номенклатуры.

"Натуральное" мороженое

Другой любимый образ – "самое вкусное в мире советское мороженое". В 1930-х годах его действительно готовили из молока, сливок и агар-агара.

Но уже с 1966 года в стандарты внесли изменения:

разрешили использование эмульгаторов и красителей;

разрешили растительные жиры, в частности пальмовое масло;

появились ароматизаторы.

С тех пор классическое молочное мороженое начало терять свою "натуральность".

Легендарный торт "Птичье молоко", созданный в 1960-х, изначально состоял из яиц и агар-агара. Но и здесь ГОСТ оказался гибким: из-за сложности с ингредиентами разрешили заменять:

агар-агар – на крахмал;

яйца – на меланж (порошковую смесь яиц);

масло – на маргарин.

Поэтому даже самые известные сладости советской эпохи впоследствии превращались в компромисс между доступностью и вкусом.

Пестициды, ДДТ и детское молоко

Чтобы выполнить план пятилетки, в СССР активно использовали пестициды и ДДТ. ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан) – синтетический хлорорганический инсектицид, который широко использовался в середине XX века для уничтожения насекомых-вредителей в сельском хозяйстве и борьбы с малярией.

В 1970-х более 20% плодородных земель были ими заражены. Содержание ДДТ фиксировали в 8% образцов мяса, в до 10% овощей, в 30% образцов детского молочного порошка – превышение в 5 раз.

В СССР не было химии, потому что не было из чего ее производить в больших масштабах. Но и настоящей "экопродукции" не существовало. Продукты часто фальсифицировались, состав меняли, ГОСТы адаптировали под нужды дефицитной экономики. А все натуральное и действительно вкусное оседало на столах партийной верхушки.

Советская еда была таким же продуктом системы, как и все остальное – с ограничениями, подменами, исключениями и хорошо продуманными мифами.

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