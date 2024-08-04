Как в СССР наказывали за однополые отношения: детали очередного советского преступления

При СССР, когда идеология диктовала нормы поведения, любое отклонение от утвержденных стандартов воспринималось как угроза для государства и общества. Едва ли не наибольшее угнетение и репрессии тогда испытывали гомосексуальные люди.

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Сейчас весь цивилизованный мир стремится достичь равенства и инклюзивности, поэтому трудно поверить, что всего около столетия назад ситуация была кардинально иной. О том, как и насколько жестоко в СССР наказывали людей за их сексуальную ориентацию, рассказал Бабель.

В начале XX века, после революции 1917 года, пришедшие к власти большевики отменили все царские законы, в том числе и дискриминационный закон о сексуальных отношениях. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года не содержал статей, наказывающих за гомосексуальность и это внушало определенный оптимизм среди населения.

Геи были в каждой структуре, даже в советском руководстве и спецслужбах. Начали развиваться тематические заведения гомосексуальной субкультуры, но на самом деле громкие заявления о равноправии отличались от истинной позиции власти.

Чекисты скрыто следили за гей-салонами и привлекали людей по статьям о контрреволюционном заговоре. Однако с приходом Сталина все значительно ухудшилось.

Уголовная ответственность за "мужеложество"

В 1930-х годах под руководством нового генсека большинство либеральных новшеств свернули и, например, усложнили процесс разводов, запретили аборты и т.д. Гомосексуальность попала в категорию "преступный социальный порок". Впоследствии ее с помощью пропагандистских заявлений приравняли к нацизму и фашизму, после чего Сталин поручил показательно наказать геев.

На первом этапе арестовали около 130 человек, которые под пыткой были вынуждены дать нужные показания, 17 декабря 1933 года появилась уголовная ответственность за так называемое "мужеложество". Гомосексуалов должны были осуждать от трех до пяти лет лагерей, но при этом на лесбиянок это не распространялось.

Первым широко известным репрессированным гомосексуалом в СССР стал поэт Николай Клюев. Его сдал редактор журнала, куда он отправил свою любовную лирику. После этого художника арестовали, отправили в ссылку, а через несколько лет расстреляли как контрреволюционера.

Подобное происходило регулярно и с участием и других известных фигур, однако после смерти Сталина в 1953 году гомофобная политика не изменилась.

Кроме того, в 1960-1970 годах количество приговоров за "мужеложество" возросло примерно на 40 процентов.

Карательная психиатрия

Во времена брежневского застоя распространилась практика принудительного медикаментозного и психиатрического лечения гомосексуальных людей. Женщин заставляли принимать седативное средство, подавлявшее либидо, а затем применяли гипноз.

А мужчинам давали препарат, который вызывает рвоту и показывали им фотографии их партнеров. Однако это были еще достаточно лояльные методы по сравнению со всем остальным.

Не редко всем, кто не вписывается в идеальную советскую систему, применяли карательную психиатрию. В течение 2-3 месяцев людям давали психотропные препараты, а затем ставили их на учет, как душевнобольных.

Такие диагнозы значительно ограничивали права и свободы людей, а также заставляли общество относиться к ним с предубеждениями и унизительно.

Политическое давление

Статью о "мужеложестве" часто использовали как средство политического давления. Так, дважды осудили, например, известного украинского режиссера Сергея Параджанова. Ему выдвигали обвинения в частности за "развращение мужчин" и "организацию гнезда разврата". Он получил пять лет колонии строгого режима, но благодаря международному резонансу он был выпущен за год до истечения срока. Однако Параджанов до конца жизни не мог жить в больших городах и оставался под наблюдением правоохранительных органов.

В целом, точное количество арестов за гомосексуальность неизвестно, но историки предполагают, что за почти 60 лет существования статьи "за мужеложество" по ней осудили около 60 тысяч человек.

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